Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
Sa. B., STA

Četrtek,
14. 5. 2026,
11.04

Osveženo pred

19 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01

Natisni članek

Natisni članek
Bližnji vzhod vojna Libanon Izrael

Četrtek, 14. 5. 2026, 11.04

19 minut

Izrael pred pogovori v ZDA z novimi napadi na Libanon

Avtorji:
Sa. B., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01
Izrael, Libanon | Izrael in Libanon sta se sredi aprila dogovorila o prekinitvi ognja, ki je začela veljati 17. aprila. | Foto Reuters

Izrael in Libanon sta se sredi aprila dogovorila o prekinitvi ognja, ki je začela veljati 17. aprila.

Foto: Reuters

Predstavniki Izraela in Libanona se bodo danes v Washingtonu sestali na novem krogu mirovnih pogovorov, ki potekajo pod okriljem ZDA. Izraelska vojska medtem nadaljuje napade na jug Libanona, kjer je bilo v sredo ubitih 22 ljudi, med njimi osem otrok, je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP sporočilo libanonsko ministrstvo za zdravje.

Po navedbah ameriškega zunanjega ministrstva je cilj novega kroga pogovorov predstavnikov Izraela in Libanona doseči "celovit mirovni in varnostni sporazum". Pogovori naj bi zajemali obnovo libanonske suverenosti, razmejitev meja ter mehanizme za humanitarno pomoč in obnovo Libanona, so sporočili v Washingtonu.

Premirje se kmalu izteka

Izrael in Libanon sta se sredi aprila dogovorila o prekinitvi ognja, ki je začela veljati 17. aprila. Ameriški predsednik Donald Trump je nato 23. aprila naznanil tritedensko podaljšanje premirja, ki se bo izteklo v nedeljo.

Izrael kljub prekinitvi ognja nadaljuje napade na domnevne cilje šiitskega gibanja Hezbolah, ki ga podpira Iran. Med premirjem je bilo po poročanju AFP v Libanonu ubitih več kot 400 ljudi.

Izraelska vojska je danes sporočila, da je začela nove napade na "teroristične cilje Hezbolaha" na več območjih na jugu Libanona. Pred tem je pozvala k evakuaciji več vasi na območju. Libanonsko ministrstvo za zdravje pa je na predvečer pogovorov sporočilo, da je bilo v izraelskih napadih v sredo na jugu države ubitih 22 ljudi, med njimi osem otrok.

Bejrut
Novice V izraelskem napadu na Bejrut ubit visoki poveljnik Hezbolaha
Abbas Araghchi, Abas Aragči, iranski zunanji minister, Iran
Novice Teheran z novim predlogom za pogovore z ZDA o končanju vojne
Iran, vojna v Iranu
Novice Vojna v Iranu: se stvari vendarle pomikajo v pravo smer?
Bližnji vzhod vojna Libanon Izrael
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakupi do 24 obrokov

Nakupi do 24 obrokov

Preverite pestro ponudbo televizorjev, računalnikov, zvočnikov, skirojev, pomivalnih in sušilnih strojev, izdelkov za vrt in okolico. Dostava je brezplačna.
Modri Fon maja

Modri Fon maja

Z mobitelom Honor Magic8 Pro ali Honor 600 Lite dobite vrhunsko tehnologijo, izjemno vzdržljivost in napredne funkcije. Preverite.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Če optike še nimate, je rešitev NEO 5G prek mobilnega omrežja.