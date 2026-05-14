Izrael pred pogovori v ZDA z novimi napadi na Libanon

Predstavniki Izraela in Libanona se bodo danes v Washingtonu sestali na novem krogu mirovnih pogovorov, ki potekajo pod okriljem ZDA. Izraelska vojska medtem nadaljuje napade na jug Libanona, kjer je bilo v sredo ubitih 22 ljudi, med njimi osem otrok, je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP sporočilo libanonsko ministrstvo za zdravje.

Po navedbah ameriškega zunanjega ministrstva je cilj novega kroga pogovorov predstavnikov Izraela in Libanona doseči "celovit mirovni in varnostni sporazum". Pogovori naj bi zajemali obnovo libanonske suverenosti, razmejitev meja ter mehanizme za humanitarno pomoč in obnovo Libanona, so sporočili v Washingtonu.

Premirje se kmalu izteka

Izrael in Libanon sta se sredi aprila dogovorila o prekinitvi ognja, ki je začela veljati 17. aprila. Ameriški predsednik Donald Trump je nato 23. aprila naznanil tritedensko podaljšanje premirja, ki se bo izteklo v nedeljo.

Izrael kljub prekinitvi ognja nadaljuje napade na domnevne cilje šiitskega gibanja Hezbolah, ki ga podpira Iran. Med premirjem je bilo po poročanju AFP v Libanonu ubitih več kot 400 ljudi.

Izraelska vojska je danes sporočila, da je začela nove napade na "teroristične cilje Hezbolaha" na več območjih na jugu Libanona. Pred tem je pozvala k evakuaciji več vasi na območju. Libanonsko ministrstvo za zdravje pa je na predvečer pogovorov sporočilo, da je bilo v izraelskih napadih v sredo na jugu države ubitih 22 ljudi, med njimi osem otrok.