Izraelska vojska je danes potrdila, da je bil v petkovem zračnem napadu v Gazi ubit poveljnik vojaškega krila Hamasa Ezedin al Hadad, ki je bil glavna tarča napadov. Smrt Hadada je nato potrdil tudi Hamas. Gre za najvišjega predstavnika palestinskega gibanja, ki ga je Izrael ubil po oktobrski prekinitvi ognja, poročajo tuje tiskovne agencije.

"IDF in ISA sporočata, da je bil včeraj v natančnem napadu na območju mesta Gaza eliminiran terorist Ezedin al Hadad," je danes po poročanju francoske tiskovne agencije AFP sporočila izraelska vojska, pri čemer se je sklicevala nase in na notranjo obveščevalno službo Šin Bet.

Smrt Hadada so za AFP kmalu zatem potrdili tudi predstavniki Hamasa. "Visoki poveljnik Ezedin al Hadad je bil ubit v izraelskem napadu na stanovanjsko poslopje in civilno vozilo v mestu Gaza," je za AFP povedal eden od visokih predstavnikov gibanja, njegovo smrt pa je ločeno potrdil tudi pripadnik vojaškega krila skupine.

Načrtoval naj bi napade na Izrael 7. oktobra 2023

Izraelski premier Benjamin Netanjahu je že v petek v skupni izjavi z obrambnim ministrom Israelom Kacem sporočil, da je bil Hadad tarča napadov, vendar tedaj nista potrdila, ali je bil v njih tudi ubit.

Zdravniki v Gazi pa so v petek po poročanju agencije Reuters sporočili, da je bilo v zračnih napadih na stanovanje in vozilo ubitih najmanj sedem ljudi, med njimi tri ženske in otrok, najmanj 50 ljudi je bilo ranjenih.

Hadad je postal vojaški poveljnik Hamasa v Gazi, potem ko je Izrael maja lani ubil Mohameda Sinvarja. Po navedbah izraelskih oblasti je "odgovoren za umore, ugrabitve in škodo, povzročeno tisočem izraelskih civilistov in vojakov", načrtoval naj bi tudi napade Hamasovih borcev na Izrael 7. oktobra 2023.

Med Izraelom in Hamasom od oktobra lani velja prekinitev ognja, ki so jo podprle ZDA. Kljub temu Gazo še naprej vsakodnevno pretresajo izraelski napadi, pogosto tudi smrtonosni, izraelska vojska in palestinsko gibanje pa se medsebojno obtožujeta kršenja premirja.