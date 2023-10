Izrael odgovoril na bombardiranje iz Sirije #vŽivo

Poudarki dneva:



6.20 Izrael odgovoril na bombardiranje iz Sirije

6.00 Blinken v četrtek v Izrael

"Vojska odgovarja s topništvom in minometi proti viru ognja v Siriji," je sporočila izraelska vojska, ki dodaja, da je šlo za minometne izstrelke.

Gre za prvo izmenjavo ognja med Izraelom in Sirijo odkar je Hamas v soboto sprožil obsežen napad na Izrael, ki se je v torek obstreljeval tudi s Hezbolahom v Libanonu.

Izrael si je leta 1981 formalno priključil Golansko planoto, ki jo je pred tem odvzel Siriji, česar mednarodna skupnost ne priznava.

Ameriški predsednik Joe Biden je v torek komentiral dogajanje v Izraelu in napade pripadnikov palestinskega gibanja Hamas označil za dejanja čistega zla. Ponovno je zagotovil, da ZDA stojijo ob strani Izraelu in mu bodo pomagale pri obrambi pred terorizmom.

"Edini razlog za obstoj Hamasa je, da pobija Jude. Pobijali so dojenčke, celotne družine, mlade, ki so slavili mir na glasbenem festivalu. Grozijo, da bodo pobili talce. Njihova žeja po krvi prinaša v spomin najhujša dejanja Islamske države in obuja boleče spomine na tisočletje antisemitizma in genocida Judov," je povedal predsednik ZDA.

"ZDA stojijo z Izraelom in zagotovili bomo, da bodo imeli vse potrebno za obrambo. Za terorizem ni izgovora. Hamas se ne zavzema za pravice Palestincev, ampak jih uporablja kot živi ščit," je dejal Biden in dodal, da imajo vse države dolžnost, da odgovorijo na takšna grozodejstva. V Izraelu je doslej umrlo 14 državljanov ZDA, več njih pa je tudi talcev Hamasa. Potrdil je, da so v bližino Izraela poslali bojno skupino ladij z letalonosilko in bodo poslali dodatne okrepitve, če bo to potrebno.

Medtem so po poročanju tiskovnih agencij iz ameriškega zunanjega ministrstva sporočili, da bo državni sekretar Antony Blinken predvidoma v četrtek odpotoval v Izrael. Kot je napovedal tiskovni predstavnik zunanjega ministrstva Matthew Miller, želi Blinken z izraelskimi partnerji govoriti o razmerah in o tem, kako najbolje podpreti Izrael "v boju proti teroristom, ki so izvedli te strašne napade".