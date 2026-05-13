Izginil je znani Rus, ki si je drznil kritizirati Putina. Je z njim konec?

Ruski vojak Egor Guzenko je veteran vojne v Donbasu in Siriji, od ruske invazije Ukrajine pa tudi vplivni vojaški bloger. Veljal je za velikega podpornika odločitve ruskega predsednika Vladimirja Putina, da sproži napad na Ukrajino. Guzenko je 24. aprila na spletu nato zelo presenetljivo objavil ostro kritiko Putina in predsednika Rusije med drugim obtožil, da laže o resničnih razlogih za blokiranje interneta v državi. Tri dni pozneje se je za njim izgubila vsaka sled.

Egor Guzenko je v krogih ruskih vojaških blogerjev znan kot Trinajstica, v komunikacijski aplikaciji Telegram pa njegove objave spremlja skoraj četrt milijona ljudi. V Donbasu se na strani Rusije bori že od leta 2014, udeležil se je tudi spopadov v vojni v Ukrajini, ki jo je sprožila ruska invazija februarja 2022.

Noga se mu ni zacelila, poslali so ga na fronto

Tam je bil tudi 1. marca letos, kjer je blizu ukrajinskega mesta Avdiivka, ki ga ruske sile nadzorujejo od februarja 2024, utrpel dvojni zlom noge in poškodbo kolena. Kot poroča ruski neodvisni preiskovalni portal iStories, se mu je zlomljena mečnica zacelila nepravilno, zdravljenje kolena pa je bilo neuspešno.đ

Kljub temu, da je bil še vedno poškodovan, bi se Guzenko moral vrniti na fronto. 24. aprila, nekaj dni pred načrtovanim povratkom v okupirani del Ukrajine je v svojem kanalu v aplikaciji Telegram nato objavil daljši zapis, v katerem je bil zelo kritičen do ruskega predsednika Vladimirja Putina.

Ruski predsednik Vladimir Putin je v zadnjem času pogosteje tarča kritik tudi s strani oseb, ki bi jih še pred meseci lahko označili za njegove najbolj zveste privržence.

"Putin je lažnivec"

Guzenko je Putina med drugim označil za lažnivca in mu očital, da prikriva resnične razloge za blokiranje interneta v Rusiji, ki se vse pogosteje dogaja že od začetka tega leta. Putinu je Guzenko v zapisu očital tudi, da ne zmore zagotoviti niti varnosti ruskih vojakov daleč od bojišča, kaj šele tistih na fronti v Ukrajini.

Tri dni pozneje, 27. aprila, se je za Guzenkom izgubila vsaka sled.

"Godi se mu strašanska krivica"

Na njegovem kanalu v aplikaciji Telegram se je istega dne pojavila objava, ki so jo napisali drugi upravljavci kanala Trinajstka.

"Egor ni bil v stiku z nami že od 27. aprila. Kot so nam povedali njegovi soborci, so mu tega dne vzeli pametni telefon in ga zaradi kritičnih besed poslali na fronto. Naj vas spomnimo, da ima še vedno poškodovano nogo, koleno se mu sploh ni zacelilo. Za Egorja je to tako rekoč smrtna obsodba, enosmerna vozovnica. Ne vemo, na koga naj se obrnemo. Vemo le to, da se človeku, ki je toliko prispeval k naši enoti, njeni poveljniki pa so se nato odločili, da se znebijo 'Trinajstice', godi strašanska krivica," piše v objavi.

Egorjevi soborci tudi ta teden še vedno ne vedo, kaj se je zgodilo z njim, vse sledilce pa pozivajo, naj o tem poizvedujejo pri ruskih oblasteh, prosijo pa jih tudi za denarno pomoč, je še razvidno iz objave.

Imel je težave z zakonom, kritike je brisal

Egor Guzenko je v preteklosti sicer že nekajkrat kritiziral odločitve ruskih oblasti, povezane z vojno v Donbasu in Siriji, a nato vselej izbrisal svoje kritike, še piše iStories.

Leta 2024 je imel težave z zakonom - ko se je po dolgih letih oktobra 2024 znova vrnil v domačo Rusijo, so ga namreč aretirali, ker naj bi bil nasilen do državnega uslužbenca. Kasneje so ga poslali na fronto v Ukrajino, kjer je po lastnih besedah deloval na "informacijski fronti", torej prevzel vlogo vojnega poročevalca, ki je objavljal videoposnetke, ki so jih predhodno odobrili v Kremlju.

Ruski vojaški blogerji so v zadnjih mesecih sicer že večkrat zavzeli kljubovalno držo in kritizirali ruske oblasti na čelu s predsednikom Vladimirjem Putinom. Med drugim so zelo negativno sprejeli odločitev Moskve o blokiranju komunikacije aplikacije Telegram.



Ruski odvetnik in nekdaj velik podpornik Putina Ilja Remeslo, ki je ruskega predsednika odmevno označil za kriminalca, pa je takoj po objavi ostrih besed za mesec dni pristal celo v psihiatrični kliniki, od koder pa so ga že izpustili.