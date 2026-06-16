V ruskih napadih na Ukrajino je bilo danes skupno ubitih najmanj osem ljudi, so sporočile ukrajinske oblasti. O smrtnih žrtvah so poročali iz več krajev po vsej državi.

Pregled pomembnejših dogodkov dneva:



20.48 V ruskih napadih na Ukrajino ubitih osem ljudi

13.12 Trump: Rusija bi morala skleniti dogovor z Ukrajino

12.36 Putin za 20. september razpisal parlamentarne volitve

10.18 Zelenski: Moskovska regija je občutila domet ukrajinskih zmogljivosti dolgega dosega

20.48 V ruskih napadih na Ukrajino ubitih osem ljudi

V ruskih napadih na Ukrajino je bilo danes skupno ubitih najmanj osem ljudi, so sporočile ukrajinske oblasti. O smrtnih žrtvah so poročali iz več krajev po vsej državi

Ruski napad z dronom na avtomobil v ukrajinski regiji Dnipropetrovsk je terjal tri življenja, je sporočil tamkajšnji guverner Oleksandr Ganža. "Življenje sta izgubila mati in sin, stara 87 in 51 let. Policija trenutno poskuša ugotoviti identiteto tretje žrtve," je dejal.

O treh smrtnih žrtvah so poročali tudi iz mesta Slovjansk v regiji Doneck na vzhodu države, katere večji del nadzoruje Rusija. Še dve osebi sta bili ubiti v regiji Herson na jugu, ki je prav tako delno pod nadzorom ruskih sil.

13.12 Trump: Rusija bi morala skleniti dogovor z Ukrajino

Rusija bi morala skleniti dogovor za končanje vojne z Ukrajino, je danes po srečanju z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim na vrhu skupine G7 dejal predsednik ZDA Donald Trump in napovedal, da si bo prizadeval za to.

"Rusija mora skleniti dogovor," je dejal Trump in izpostavil veliko število žrtev na obeh straneh.

Priznal je, da so bile ZDA do zdaj osredotočene na Iran, nakazal pa, da se želi zdaj posvetiti Ukrajini. "Edini razlog, zakaj se vmešavam, je, da ne maram gledati, kako vsak mesec umre 25 tisoč mladih," je dejal.

"Priznajte, da je vse skupaj absurdno. Tako da, da, naredil bom, kar lahko," je dodal.

It is always important to coordinate positions.

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Завжди важливо координувати позиції.



🇺🇦🇺🇸 pic.twitter.com/pkaU9WTx8e — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 16, 2026

V okviru srečanja v kraju Evian-les-Bains so po njegovih besedah še danes predvideni novi pogovori z Zelenskim, pri čemer pa ni jasno, ali gre za dvostranski sestanek ali pa bodo na njem sodelovali tudi drugi voditelji.

Voditelji Francije, ZDA, Velike Britanije, Nemčije, Italije, Kanade in Japonske se na vrhu sestajajo od ponedeljka, na dnevnem redu pa je tudi okrepitev pritiska na Rusijo, da bi končala več kot štiri leta trajajočo vojno proti Ukrajini.

Zelenski je v ponedeljek dejal, da je Trumpu predlagal svoje srečanje z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom v ZDA. Putin je dvostransko srečanje z Zelenskim do zdaj zavračal.

Ob današnjem prihodu na vrh je ukrajinski predsednik sporočil, da je za njegovo državo glavni cilj okrepitev zračne obrambe. Izpostavil je tudi diplomatska prizadevanja, ki bi Rusijo pripravila do končanja vojne.

12.36 Putin za 20. september razpisal parlamentarne volitve

Ruski predsednik Vladimir Putin je za 20. september razpisal volitve v državno dumo, je razvidno z ruskega vladnega portala pravnih aktov. Volitve naj bi zaznamoval padec podpore tako Kremlju kot vladajoči stranki Enotna Rusija. Na njih naj bi prvič sodelovali prebivalci Donbasa in drugih ozemelj v Ukrajini, ki jih zaseda Rusija.

Poleg prebivalcev Donbasa na vzhodu Ukrajine bodo na volitvah po poročanju ruske tiskovne agencije Tass prvič sodelovali tudi prebivalci t. i. Nove Rusije.

Ta izraz, ki je v preteklosti označeval ozemlja Ruskega imperija severno od Črnega in Azovskega morja, je Putin v intervjuju aprila 2014 uporabil kot ime za ozemlja ukrajinskih regij Lugansk, Doneck, Herson, Mikolajiv in Odesa, kažejo podatki na spletu. Kmalu zatem sta se po razglasitvi svoje neodvisnosti Donecka in Luganska ljudska republika združili v konfederacijo Nova Rusija.

Poleg volitev v dumo bodo ruski volivci septembra izbirali tudi predstavnike na drugih političnih ravneh, lokalnih in regionalnih. Skupno bodo izvolili več kot 20.700 poslancev in drugih izvoljenih funkcionarjev.

Podpora vladajoči Enotni Rusiji je v zadnjih mesecih padla pod 30 odstotkov in se približuje zgodovinsko najnižji ravni 26,4 odstotka iz avgusta 2021. Po napovedih stranki na volitvah ne bo uspelo ohraniti ustavne večine.

Med razlogi za padec podpore analitiki navajajo utrujenost od vojne, ukrajinske vse pogostejše napade na cilje v notranjosti Rusije, naraščajoče življenjske stroške in omejevanje dostopa do interneta, navaja španska tiskovna agencija EFE.

10.18 Zelenski: Moskovska regija je občutila domet ukrajinskih zmogljivosti dolgega dosega

"V zadnjih 24 urah so se sovražni napadi z droni na Moskvo nadaljevali. Eden od dronov je poškodoval moskovsko rafinerijo nafte. Žrtev ni bilo," je prek državne platforme Max sporočil župan ruske prestolnice Sergej Sobjanin.

Prizadeta rafinerija v lasti ruskega energetskega velikana Gazprom se nahaja v jugovzhodnem okrožju Kapotnja zato je ta del mesta trenutno zaprt za promet. Poleg tega je bilo začasno prekinjeno delovanje letališč Domodedovo, Žukovski, Šeremetjevo in Vnukovo.

Po navedbah Sobjanina je sicer zračna obramba danes prestregla 60 dronov, izstreljenih proti Moskvi, kar je državna tiskovna agencija Tass označila za enega največjih letošnjih napadov na mesto. Skupno so medtem nad različnimi regijami po podatkih ruskega obrambnega ministrstva sestrelili 172 brezpilotnikov.

V Kijevu so prevzeli odgovornost za napad. "Tokrat je moskovska regija občutila domet ukrajinskih zmogljivosti dolgega dosega," je na družbenem omrežju X sporočil predsednik Volodimir Zelenski.

Po njegovih besedah je šlo za odgovor na ruske napade. "To je pravičen odgovor na ruske napade – in na zavlačevanje vojne, ki se mora končati," je zapisal.

This time, the Moscow region felt the reach of Ukraine’s long-range capabilities. An oil refinery was hit at a distance of 500 kilometers. I thank the warriors of the Security Service of Ukraine, the Unmanned Systems Forces, the Special Operations Forces, the Defense Intelligence… pic.twitter.com/TayWYZYjEI — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 16, 2026

Ukrajinske sile naj bi ob tem napadle tudi skladišče nafte v kraju Poltavska v regiji Krasnodar na jugu. Tudi tu je po napadu izbruhnil požar, so sporočile tamkajšnje oblasti.

🔥 Moscow woke up to another wave of drone attacks on Tuesday morning



Russian authorities reported multiple Ukrainian drones targeting the capital region, with air defense systems activated across Moscow and nearby areas.



Moscow Mayor Sergey Sobyanin said one of the drones… https://t.co/k78hyUvYUc pic.twitter.com/KFHRKgXkBA — NEXTA (@nexta_tv) June 16, 2026

Ukrajina je v zadnjih mesecih okrepila napade na cilje v Rusiji. Redno napada njene rafinerije nafte in izvozna središča, da bi tako izčrpala njene ključne prihodke iz fosilnih goriv, s katerimi financira svoje vojaške operacije.



