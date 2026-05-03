Avtorji:
K. M., STA

Nedelja,
3. 5. 2026,
10.09

Osveženo pred

26 minut

Vojna v Ukrajini

Iz Ukrajine in Rusije poročajo o smrtnih žrtvah

Foto Reuters

Na ruski strani pa je obrambno ministrstvo sporočilo, da je zračna obramba ponoči prestregla 334 ukrajinskih dronov v 15 regijah.

Foto: Reuters

V ruskih napadih na jug Ukrajine so ponoči umrli trije ljudje, en človek pa v ukrajinskih napadih na Rusijo. Ukrajina je napadla rusko pristanišče Primorsk, v ločenem napadu pa naj bi zadela tudi dva tankerja ruske flote v senci. Ruske sile naj bi prestregle več kot 300 ukrajinskih dronov, tudi v bližini Moskve.

Ruski napadi so terjali dve življenji v regiji Odesa, je guverner regije zapisal na družbenih omrežjih. Droni so zadeli tudi stanovanjske stavbe, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Ena oseba je življenje izgubila tudi v regiji Herson, kjer je dron zadel vozilo zasebnega podjetja. Štirje ljudje so bili ranjeni.

Po podatkih ukrajinske zračne obrambe je Rusija proti Ukrajini ponoči izstrelila 268 dronov in en balistični izstrelek.

Kot navajajo, naj bi Rusija v aprilu proti Ukrajini izstrelila rekordno število dronov dolgega dosega. Izstrelila naj bi jih 6.583, kar je dva odstotka več kot v marcu, ki je prej veljal za rekordni mesec.

Ruska zračna obramba ponoči prestregla 334 ukrajinskih dronov

Na ruski strani pa je obrambno ministrstvo sporočilo, da je zračna obramba ponoči prestregla 334 ukrajinskih dronov v 15 regijah. Nekatere med njimi so prestregli v bližini Moskve, daleč od frontne linije. Blizu prestolnice je po navedbah oblasti v napadu umrl človek.

Ukrajina je ponoči z droni med drugim napadla rusko pristanišče Primorsk za natovarjanje nafte na obali Baltskega morja, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Med obrambo pred napadi na Primorsk je izbruhnil požar, je na omrežju Telegram zapisal guverner regije Aleksander Drosdenko. Dodal je, da posledice požara odpravljajo in da ni prišlo do uhajanj naftnih derivatov.

Po njegovih podatkih naj bi v regiji sinoči prestregli več kot 60 dronov.

Ukrajina pa je napadla tudi dva tankerja ruske flote v senci v bližini ruskega pristanišča Novorosijsk, je na omrežju Telegram zapisal ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski.

Dodal je, da bo Ukrajina celovito razvijala svoje zmogljivosti dolgega dosega – na morju, v zraku in na kopnem.

Čeprav so diplomatska prizadevanja za konec vojne zastala, pa je Rusija nedavno izrazila pripravljenost na prekinitev ognja za 9. maj, ko v Rusiji praznujejo dan zmage. Ukrajina je sporočila, da predlog preučujejo.

