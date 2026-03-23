Izraelska vojska je zgodaj zjutraj izvedla obsežne zračne napade na različne lokacije po iranski prestolnici. Ameriški predsednik Donald Trump je medtem ustavil vse napade na Iran, ker so imeli "zelo dobre pogovore".

14. 37 Iranci trdijo, da se ne pogajajo s Trumpom

Čeprav ameriški predsednik Donald Trump trdi, da sta ZDA in Iran v zadnjih dveh dneh imela zelo dobre in produktivne pogovore o popolni in celoviti rešitvi njunih sovražnosti, pa v Iranu zanikajo domnevne pogovore.

Državni mediji so namreč kmalu po Trumpovi objavi poročali, da ni bilo in ni nobenega neposrednega ali posrednega stika med Teheranom in Washingtonom.

12.30 V Libanonu nadaljevanje spopadov med Izraelom in Hezbolahom

Libanonsko proiransko gibanje Hezbolah je danes sporočilo, da je v zadnjem dnevu izvedlo 63 operacij proti izraelskim silam v Libanonu. Izrael je pred tem v nedeljo naznanil krepitev napadov in "dolgotrajno operacijo" v državi, njegova vojska pa je danes potrdila, da je z artilerijskim izstrelkom pomotoma ubila izraelskega civilista.

Hezbolah je sporočil, da je v odgovor na izraelsko agresijo izvedel "ukrepe za obrambo libanonskega ozemlja in civilistov" ter z raketami, droni in artilerijskimi izstrelki ciljal vojaške baze, tanke in položaje izraelskih sil ob meji, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Izrael je pred tem v nedeljo oznanil krepitev kopenskih operacij v Libanonu. "Operacija proti teroristični organizaciji Hezbolah se je šele začela ... gre za dolgotrajno operacijo," je povedal generalpodpolkovnik Ejal Zamir, navaja francoska tiskovna agencija AFP.

Izraelske sile so v nedeljo sprožile nov niz napadov na jugu Libanona in uničile več mostov čez reko Litani. Libanonski varnostni viri so za dpa danes potrdili, da je bil eden od petih glavnih mostov čez reko v izraelskih napadih popolnoma uničen, trije od petih mostov pa da so vsaj začasno neprevozni, kar je na jugu države povzročilo resne logistične motnje. To povzroča težave tudi Hezbolahu, ki območja v okolici mesta Nabatija pri reki Litani uporablja kot bazo za izvajanje vojaških operacij.

Libanonski predsednik Joseph Aoun je v nedeljo obsodil napade na mostove in jih označil za "uvod v kopensko invazijo" ter "sumljive načrte za vzpostavitev varovalnega pasu ob izraelski meji in s tem utrditev dejanskega stanja okupacije na libanonskem ozemlju".

Izraelska vojska je medtem danes potrdila, da je v nedeljo pri kraju Misgav Am ob meji z Libanonom ponesreči ubila izraelskega civilista. "Napad je bil izveden pod napačnim kotom in ni upošteval predpisanih protokolov, (...) pet topniških granat je bilo izstreljenih proti grebenu Misgav Am namesto proti sovražnemu cilju," je sporočila in priznala, da je "prišlo do več resnih težav in operativnih napak".

12.15 Trump ustavil vse napade na Iran

Ameriški predsednik Donald Trump je po tem, kar je označil za "zelo dobre pogovore", katerih cilj je bil končati vojno, ustavil vse napade na iransko energetsko infrastrukturo. Predsednik je dejal, da sta ZDA in Iran v zadnjih dveh dneh imela "zelo dobre in produktivne pogovore o popolni in celotni rešitvi naših sovražnosti".

Obrambnemu ministrstvu je ukazal, "naj za pet dni odloži vse vojaške napade na iranske elektrarne in energetsko infrastrukturo".

Opozoril je, da je prenehanje napadov "odvisno od uspeha tekočih srečanj in razprav".

Trgi so po Trumpovi objavi na Truth Social močno poskočili, pri čemer je Dow Jones v predborznem trgovanju poskočil za tisoč točk, S&P in Nasdaq sta poskočila vsak za več kot dva odstotka, medtem ko je nafta padla za deset odstotkov.

10.00 Iran grozi z miniranjem Perzijskega zaliva

Iranski obrambni svet je zagrozil, da bo v primeru napada na iransko obalo ali otoke postavil morske mine in blokiral celoten Perzijski zaliv, je poročala tiskovna agencija Fars.

"Vsak poskus sovražnika, da bi napadel iransko obalo ali otoke, bo naravno in v skladu z običajno vojaško prakso privedel do miniranja vseh dostopnih poti in komunikacijskih linij v Perzijskem zalivu in vzdolž obale z različnimi vrstami morskih min, vključno s plavajočimi minami, ki jih je mogoče izstreliti z obale," je zapisano v izjavi.

V izjavi so zapisali še, da bi se v tem primeru celoten Perzijski zaliv za dolgo časa znašel v podobnem položaju kot Hormuška ožina. "Vzdolž Hormuške ožine bi bil blokiran praktično celoten Perzijski zaliv, odgovornost za to pa bo nosil sovražnik, " so dodali.

Iran je nekaterim prijateljskim državam, vključno s Kitajsko, Indijo in Pakistanom, dovolil varno prehajanje skozi ožino. Foto: Reuters

Po poročanju medijev ZDA razmišljajo o načrtih za zaseg ali blokado strateško pomembnega iranskega otoka Karg, da bi pritisnile na Teheran, da ponovno odpre ključno plovno pot. Hkrati to pomeni veliko stopnjevanje ameriško-izraelske vojne proti Iranu.

8.57 Vojna v Iranu: se ZDA pripravljajo na najbolj črn scenarij?

Približno 24 ur po tem, ko je predsednik ZDA Donald Trump Iranu zagrozil s skorajšnjim uničenjem iranskih elektrarn, če v roku 48 ur ne odprejo Hormuške ožine, je ameriško zunanje ministrstvo izdalo poziv k previdnosti za vse državljane in državljanke ZDA po svetu, še posebej pa tiste na Bližnjem vzhodu. Je to znak, da se Združene države Amerike resno pripravljajo na eskalacijo konflikta z Iranom?

8.40 Vojna v Iranu še zvišuje cene nafte

Vojna v Iranu še naprej zvišuje cene nafte. Severnomorska nafta brent se je v današnjem azijskem trgovanju povzpela že do približno 113 dolarjev (97,99 evra) za 159-litrski sod in je za več kot 50 odstotkov dražja kot pred začetkom ameriško-izraelskih napadov na Iran.

Teksaška lahka nafta, ki bo dobavljena maja, se je do opoldneva po singapurskem času podražila za 2,48 dolarja (2,15 evra) na 100,71 dolarja (87,33 evra) za sod. Majske terminske pogodbe za nafto brent pa so se podražile za 1,13 dolarja (0,98 evra) na 113,32 dolarja (98,27 evra).

Foto: Reuters Trump je v nedeljo zvečer po srednjeevropskem času iranskim voditeljem zagrozil z uničenjem energetskih objektov, če država v 48 urah ne bo v celoti odprla Hormuške ožine. Vodstvo v Teheranu je v odzivu zagrozilo s popolnim zaprtjem ožine, ki je ključnega pomena za svetovno trgovino z nafto.

6.30 Obsežni zračni napadi na Teheran

Iranski državni mediji, vključno s tiskovno agencijo Fars, ki je povezana z Islamsko revolucionarno gardo (IRGC), poročajo o številnih eksplozijah v Teheranu.

"Poročali so o grozljivih zvokih eksplozij," navaja Fars.

Izraelske obrambne sile (IDF) so sporočile, da ciljajo "teroristično infrastrukturo" v Teheranu.