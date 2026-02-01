Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

TELEKOM SLOVENIJE

Iz pridržanja izpustili petletnika iz Minnesote in njegovega očeta

Liam Ramos | Foto Reuters

Foto: Reuters

Demokratski kongresnik iz Teksasa Joaquin Castro je danes sporočil, da so po sodni odredbi iz centra za pridržanje priseljencev v kraju Dilley v omenjeni ameriški zvezni državi izpustili petletnika iz Ekvadorja in njegovega očeta, ki so ju agenti zvezne službe za priseljevanje in carine (ICE) nedavno pridržali v Minnesoti.

"Sinoči sem ju pobral in ju danes zjutraj pospremil nazaj v Minnesoto," je Castro zapisal na omrežju X. Objavi je priložil več fotografij otroka in njegovega očeta, pozneje pa tudi videoposnetek njunega odhoda iz centra za pridržanje v Dilleyju.

Agenti ICE so petletnika in njegovega očeta pridržali 22. januarja. Domnevno so otroka uporabili kot vabo za prijetje očeta, ki naj bi v ZDA bival nezakonito. Njun odvetnik je ves čas trdil, da oba v ZDA bivata zakonito in da sta v postopku za pridobitev azila, a so ju agenti kljub temu odpeljali v priporni center v Teksasu.

