Padla italijanska vlada: predsednik začenja posvetovanja

Conte je v govoru v senatu, preden je odstopil, poudaril, da "trenutna kriza tako ogroža delo te vlade, da se ta tu končuje". Kritičen je bil do vodje Lige in notranjega ministra Mattea Salvinija, ki je 9. avgusta vložil nezaupnico proti Conteju. "To kaže na osebne in strankarske interese," je poudaril. Salvinijev cilj so sicer čimprejšnje predčasne volitve, saj želi izkoristiti visoko javnomnenjsko podporo Lige, ki trenutno znaša med 36 in 38 odstotkov.

Predsednik bo preveril, ali obstaja v parlamentu kakšna druga večina

A o nadaljnji poti bo zdaj odločal Mattarella. Pričakovati je, da bo na posvetovanjih s strankami najprej preučil, ali obstaja v parlamentu kakšna druga večina. Če v parlamentu ne bi uspeli oblikovati druge večine, mora zahtevati razpustitev parlamenta, volitve pa bi lahko potekale 60 dni po razpustitvi. Če bi parlament razpustili do konca avgusta, bi jih lahko pripravili že oktobra.

Predsednik bi lahko imenoval tudi tehnično vlado, da bi sprejeli proračun za leto 2020. Volitve bi bile v tem primeru spomladi prihodnje leto.

Mattarella je sicer Conteja v torek pozval, naj v času posvetovanj opravlja tekoče posle.