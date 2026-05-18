V Rimu se je zgodil nov incident, ko je 30-letni turist iz Nove Zelandije oblečen skočil v znameniti vodnjak Trevi in zaplaval. Ker ne gre za osamljen primer, ko turisti na takšen ali drugačen način povzročajo škodo enemu najbolj znanih rimskih spomenikov, Italijani pozivajo k takojšnjemu zvišanju kazni za takšna dejanja in poostritvi varovanja, poroča The Telegraph.

Kljub temu da vodnjak Trevi 24 ur na dan nadzoruje policija, nameščene pa so tudi ograje za nadzor pretoka obiskovalcev, nekaterim posameznikom še vedno uspe prekršiti pravila. Za zadnjega v vrsti incidentov je poskrbel 30-letni turist z Nove Zelandije, ki je oblečen skočil v vodnjak in plaval iz ene strani na drugo, pri čemer se ni zmenil za pozive policije, naj gre iz vode. Doletela ga je kazen v višini 500 evrov in prepoved vrnitve na lokacijo.

Posnetek incidenta se je hitro razširil po družbenih omrežjih in sprožil val ogorčenja. Številni komentatorji zahtevajo zaporno kazen za turiste, ki se po njihovih besedah obnašajo, kot da bi bil zgodovinski spomeniki njihovo zasebno igrišče.

"Petsto evrov je drobiž," je zapisala uporabnica Facebooka in dodala: "Če bi bila kazen pet tisoč evrov, bi dvakrat premislili." "Mislijo, da lahko v Italiji počnejo, kar hočejo. Globa bi morala biti pet tisoč evrov," se je strinjal drugi uporabnik, še ostreje pa je komentiral nekdo tretji: "Takojšnja aretacija in izpustitev le proti varščini. Če ne plačate, ne boste prišli ven."

Um turista foi detido e multado em 500 euros após mergulhar embriagado na Fontana di Trevi, em Roma.pic.twitter.com/im5R5VdM64 — Mundo Vivo (@mundo__vivo) May 11, 2026

Lani je policija oglobila turista, prav tako z Nove Zelandije, in mu prepovedala vrnitev na lokacijo, potem ko je stopil v vodnjak.

Dva evra za ogled vodnjaka

Z letošnjim februarjem so v Rimu uvedli nov sistem, po katerem morajo turisti plačati dva evra, da lahko pridejo do roba vodnjaka in vanj vržejo kovanec. V prvih treh mesecih je za obisk fontane plačalo skoraj 660 tisoč ljudi, kar je mestu prineslo več kot 1,3 milijona evrov. Poleg tega se v fontani vsak dan nabere za okoli tri tisoč evrov kovancev. Vodnjak redno čistijo, denar pa namenijo za dobrodelne namene.

Župan Rima Roberto Gualtieri je nov sistem plačevanja označil za uspešnega. Mestni svet Rima pa je sporočil, da se bo povečalo število nadzornih kamer na več kot 50 javnih trgih, vključno z območjem okoli vodnjaka Trevi.