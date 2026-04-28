Iranski uradnik Kitajski in Rusiji: Pripravljeni smo vam razložiti, kako premagati ZDA

Namestnik iranskega obrambnega ministra je na srečanju obrambnih ministrov držav Šanghajske organizacije za sodelovanje (SCO) v Kirgiziji izjavil, da je Iran pripravljen z Rusijo, Kitajsko in drugimi članicami SCO deliti svoje izkušnje iz nedavnega konflikta z ZDA – vključno s tem, kar Teheran označuje kot "poraz ZDA".

Iranski namestnik obrambnega ministra Reza Talaei-Nik je ob prihodu na srečanje SCO poudaril, da je Iran pripravljen deliti "izkušnje pri premagovanju ZDA" in svoje obrambne zmogljivosti z državami, ki jih je označil za "neodvisne", zlasti članicami SCO, poročajo iranski mediji.

Po njegovih besedah ZDA "niso več v položaju, da bi narekovale svojo politiko drugim državam", Iran pa naj bi s svojo odpornostjo to dokazal tudi v praksi.

Izjava prihaja po zaostrenem konfliktu med Iranom na eni ter ZDA in Izraelom na drugi strani, ki traja od konca februarja letos. V tem obdobju je Iran izvajal napade z brezpilotniki in raketami na ameriške baze in izraelske cilje ter sestrelil več ameriških dronov nad svojim ozemljem.

Čeprav je bilo aprila doseženo premirje, širši diplomatski napredek ostaja omejen, napetosti pa visoke.

Krepitev osi Teheran–Moskva–Peking

Talaeijeva-Nikova izjava odraža širši trend poglobljenega sodelovanja med Iranom, Rusijo in Kitajsko. Te tri države že dlje časa sodelujejo na vojaškem, obveščevalnem in diplomatskem področju, pri čemer jih povezuje predvsem nasprotovanje ameriškemu vplivu.

Rusija je med nedavnim konfliktom Iranu zagotavljala obveščevalne podatke o ameriških vojaških ciljih, Kitajska pa je nudila predvsem logistično in politično podporo ter se osredotočala na stabilnost trgovinskih poti.

Ob robu srečanja v Kirgiziji so potekali tudi dvostranski pogovori med iranskimi, ruskimi in beloruskimi predstavniki, ki so potrdili nadaljnjo krepitev obrambnega sodelovanja.

Vloga SCO in sporočilo Zahodu

Srečanje v Biškeku poteka v okviru SCO, regionalne organizacije, ki združuje Kitajsko, Rusijo, Indijo, Pakistan in več držav Srednje Azije, Iran pa je njen polnopravni član od leta 2023.

Organizacija vse bolj postaja platforma za varnostno in vojaško sodelovanje, čeprav njena vloga ostaja omejena predvsem na koordinacijo in skupne vaje.

Iranske izjave so del širše politične retorike, s katero Teheran poskuša utrditi svoj položaj po nedavnem konfliktu in hkrati spodbuditi tesnejše sodelovanje z državami, ki nasprotujejo zahodnemu vplivu.