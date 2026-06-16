Iranske ladje naj bi prečkale območje ameriške blokade v Omanskem zalivu #video #vŽivo

Najmanj pet iranskih ladij je v ponedeljek zvečer brez incidentov prečkalo območje ameriške pomorske blokade v Omanskem zalivu, poročanje iranskih državnih medijev povzemajo tuje tiskovne agencije. Pred tem je predsednik ZDA Donald Trump za petek napovedal popolno odprtje Hormuške ožine, potem ko sta strani sklenili mirovni dogovor.

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7.10 Iranske ladje naj bi prečkale območje ameriške blokade v Omanskem zalivu

7.10 Iranske ladje naj bi prečkale območje ameriške blokade v Omanskem zalivu

Po navedbah iranskih medijev so v ponedeljek zvečer območje blokade prečkali najmanj trije naftni tankerji in dve tovorni ladji. Blokado iranskih pristanišč je aprila odredil Trump v odziv na iransko blokado Hormuške ožine, ene ključnih pomorskih poti za prevoz nafte in utekočinjenega zemeljskega plina (LNG) iz regije.

Trump je pred tem v ponedeljek ob prihodu na vrh G7 v francoskem Evianu dejal, da bo Hormuška ožina od petka, ko bosta strani v Švici uradno podpisali mirovni dogovor, spet v celoti odprta za ladijski promet. Zatrdil je tudi, da ZDA ne bodo potrebovale veliko pomoči pri zagotavljanju, da ožina ostane odprta.

Po sklenitvi dogovora o končanju vojne, ki so jo z napadi na Iran konec februarja začele ZDA in Izrael, so se iz sveta vrstili pozitivni odzivi. Francoski predsednik Emmanuel Macron je ob tem naznanil, da je francosko-britanska vojaška misija za zagotavljanje proste plovbe v Hormuški ožini pripravljena na napotitev. Na sodelovanje v njej je po besedah premierke Georgie Meloni pripravljena tudi Italija.