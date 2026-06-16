Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
SP v nogometu
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
Na. R., STA

Torek,
16. 6. 2026,
7.45

Osveženo pred

43 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01

Natisni članek

Natisni članek
Hormuška ožina Iran ZDA ladja tanker nafta dogovor

Torek, 16. 6. 2026, 7.45

43 minut

Bližnji vzhod

Iranske ladje naj bi prečkale območje ameriške blokade v Omanskem zalivu #video #vŽivo

Avtorji:
Na. R., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01

Najmanj pet iranskih ladij je v ponedeljek zvečer brez incidentov prečkalo območje ameriške pomorske blokade v Omanskem zalivu, poročanje iranskih državnih medijev povzemajo tuje tiskovne agencije. Pred tem je predsednik ZDA Donald Trump za petek napovedal popolno odprtje Hormuške ožine, potem ko sta strani sklenili mirovni dogovor.

Pomembnejše novice dneva:

7.10 Iranske ladje naj bi prečkale območje ameriške blokade v Omanskem zalivu

7.10 Iranske ladje naj bi prečkale območje ameriške blokade v Omanskem zalivu

Po navedbah iranskih medijev so v ponedeljek zvečer območje blokade prečkali najmanj trije naftni tankerji in dve tovorni ladji. Blokado iranskih pristanišč je aprila odredil Trump v odziv na iransko blokado Hormuške ožine, ene ključnih pomorskih poti za prevoz nafte in utekočinjenega zemeljskega plina (LNG) iz regije.

Trump je pred tem v ponedeljek ob prihodu na vrh G7 v francoskem Evianu dejal, da bo Hormuška ožina od petka, ko bosta strani v Švici uradno podpisali mirovni dogovor, spet v celoti odprta za ladijski promet. Zatrdil je tudi, da ZDA ne bodo potrebovale veliko pomoči pri zagotavljanju, da ožina ostane odprta.

Po sklenitvi dogovora o končanju vojne, ki so jo z napadi na Iran konec februarja začele ZDA in Izrael, so se iz sveta vrstili pozitivni odzivi. Francoski predsednik Emmanuel Macron je ob tem naznanil, da je francosko-britanska vojaška misija za zagotavljanje proste plovbe v Hormuški ožini pripravljena na napotitev. Na sodelovanje v njej je po besedah premierke Georgie Meloni pripravljena tudi Italija.

Donald Trump
Novice Trump za petek naznanil popolno odprtje Hormuške ožine
Donald Trump
Novice Trump jezen na Netanjahuja: Vse je pokvaril
Hormuška ožina Iran ZDA ladja tanker nafta dogovor
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakup prinaša darilo

Nakup prinaša darilo

Ob nakupu izbranega televizorja po odlični ceni do 31. 8. prejmete darilo – aplikacijo NEO TV Lite za pametne televizorje brezplačno do 31. 12. 2026.
Modri Fon junija

Modri Fon junija

Izberite Redmi Note 15 Pro 5G z zmogljivo baterijo ali Xiaomi 17T z napredno kamero za čudovite posnetke.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Že za 32,99 EUR/mesec za 2 leti.