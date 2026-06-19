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Avtor:
K. M.

Petek,
19. 6. 2026,
20.53

Osveženo pred

26 minut

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Natisni članek

Natisni članek
Iran pevka nastop hidžab kazen sodba

Petek, 19. 6. 2026, 20.53

26 minut

Iranska pevka nastopila brez hidžaba: obsojena na 74 udarcev z bičem

Avtor:
K. M.

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Parastoo Ahmadi | Parastoo Ahmadi je leta 2024 skupaj z osmimi člani produkcijske ekipe izvedla koncert, ki je bil v živo predvajan na Ahmadijinem kanalu na YouTubu. Posnetek je postal viralen. | Foto Posnetek zaslona

Parastoo Ahmadi je leta 2024 skupaj z osmimi člani produkcijske ekipe izvedla koncert, ki je bil v živo predvajan na Ahmadijinem kanalu na YouTubu. Posnetek je postal viralen.

Foto: Posnetek zaslona

Iranska pevka Parastoo Ahmadi naj bi bila obsojena na 74 udarcev z bičem zaradi petja brez hidžaba, je odredila iranska policija. Za iranske umetnike sodba poglablja strahove pred stopnjevanjem kulturne represije, piše The Guardian.

29- letna iranska pevka Parastoo Ahmadi je leta 2024 skupaj z osmimi člani produkcijske ekipe izvedla koncert, ki je bil v živo predvajan na Ahmadijinem kanalu na YouTubu. Zapela je domoljubno pesem Az Khoone Javanane Vatan, med nastopom pa ni nosila hidžaba. Videoposnetek njenega nastopa je postal viralen. 

Kmalu po objavi videoposnetka so oblasti pridržale pevko in več sodelujočih glasbenikov ter zoper njih sprožile sodne postopke. Po navedbah aktivistov za človekove pravice jo je kazensko sodišče province Qom skupaj z več glasbeniki obsodilo na bičanje, dvoletno prepoved zapuščanja države in dvoletno prepoved ukvarjanja z umetniškimi dejavnostmi.

Sodbe uradna sodna tiskovna agencija še ni objavila, vendar pa sodni dokumenti, ki so jih videli odvetniki in skupine za človekove pravice, domnevno navajajo, da obtožbe vključujejo kršitev javnega reda s produkcijo in objavo "vulgarne in nemoralne vsebine" na spletu.

Razmere v Iranu se niso spremenile 

Aktivisti za človekove pravice pravijo, da je Ahmadijeva obsodba dokaz, da se razmere v Iranu niso spremenile.

Direktorica zagovorništva pri ameriškem Centru za človekove pravice v Iranu Bahar Ghandehari je dejala, da je kazen s 74 udarci z bičem "še en opomin, da se razmere na področju človekovih pravic v Iranu niso spremenile".

Dodala je, da je kontrast med uradnimi podobami in pregonom umetnikov razkril "vrzel med propagando režima in realnostjo".

Iransko-britanska igralka Nazanin Boniadi je sporočila, da obsodba razkriva nespremenjeno naravo represivnega aparata Islamske republike, igralka Setareh Maleki, ki je državo zapustila po sodelovanju pri mednarodno odmevnem filmu Seed of the Sacred Fig pa je dejala, da je ob ogledu posnetka koncerta začutila ponos in duha odpora, ki ga po njenem mnenju pooseblja Ahmadi.

Obsodba je medtem med umetniki v državi povzročila dodatno zaskrbljenost. Mnogi se bojijo, da bi lahko pomenila novo zaostrovanje nadzora nad kulturnim ustvarjanjem in še strožji odnos oblasti do tistih, ki javno izzivajo verska in družbena pravila države.

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