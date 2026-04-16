Avtorji:
K. M., STA

Četrtek,
16. 4. 2026,
10.25

człekove pravice zapor Iran Narges Mohamadi

Iranska Nobelova nagrajenka v kritičnem stanju

Narges Mohammadi | Zdaj 53-letna Narges Mohamadi, ki je po dveh desetletjih obrambe človekovih pravic v Iranu leta 2023 prejela Nobelovo nagrado za mir, je bila zaradi boja proti zatiranju žensk in smrtni kazni v Iranu že večkrat obsojena na zaporne kazni. | Foto Guliverimage

Zdaj 53-letna Narges Mohamadi, ki je po dveh desetletjih obrambe človekovih pravic v Iranu leta 2023 prejela Nobelovo nagrado za mir, je bila zaradi boja proti zatiranju žensk in smrtni kazni v Iranu že večkrat obsojena na zaporne kazni.

Zaprta iranska Nobelova nagrajenka za mir Narges Mohamadi je po srčnem infarktu v marcu v kritičnem stanju, je v sredo na omrežju X opozoril njen brat Hamidreza Mohamadi. Dejal je, da je družina v resnih skrbeh, saj je po infarktu zelo oslabela in opazno shujšala. Znova je opozoril na neustrezno zdravstveno oskrbo v zaporu.

Hamidreza, ki živi na Norveškem, je poudaril, da je njegova sestra "zaprta v celici z zaporniki, ki so obsojeni zaradi umora, in da so ji nekateri večkrat grozili s smrtjo", poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Iz njene fundacije so sporočili, da so jo svojci v Iranu in pravni zastopniki v nedeljo drugič obiskali v zaporu v mestu Zandžan na severu Irana ter da so "opazili jasne znake poslabšanja njenega splošnega stanja, njeno telesno stanje pa so opisali kot kritično". To je bil njihov drugi obisk pri njej, potem ko so na obisku konec marca izvedeli, da je utrpela infarkt.

Nazadnje obsojena februarja letos 

Zdaj 53-letna Narges Mohamadi, ki je po dveh desetletjih obrambe človekovih pravic v Iranu leta 2023 prejela Nobelovo nagrado za mir, je bila zaradi boja proti zatiranju žensk in smrtni kazni v Iranu že večkrat obsojena na zaporne kazni, tako da je večino zadnjega desetletja preživela za zapahi.

Nazadnje je bila obsojena februarja letos, in sicer na šest let zapora zaradi zbiranja in zarote za kazniva dejanja. Takrat so ji tudi za dve leti prepovedali odhod iz države. Pred tem je bila zaradi propagande obsojena na leto in pol zapora ter izgon v mesto Hosf za dve leti.

Pred tem je do leta 2024, ko so jo zaradi zdravstvenih težav pogojno izpustili na prostost, prestajala dolgoletno zaporno kazen v zloglasnem zaporu Evin v Teheranu.

Omejena komunikacija z družino 

Znova so jo aretirali decembra lani skupaj z več drugimi aktivisti, ko je govorila proti iranskim verskim oblastem. Zaradi slabega počutja po nasilni aretaciji, v kateri je po lastnih navedbah dobila več udarcev v glavo in vrat, so jo iz pripora večkrat prepeljali v bolnišnico.

Februarja so jo brez opozorila iz pripora premestili v zapor v mestu Zandžan, kjer so ji omogočili zelo omejeno komunikacijo z družino. Ta je od takrat že večkrat izrazila zaskrbljenost zaradi nezadostne zdravstvene oskrbe in pozivala k nujni kardiološki oskrbi. Zaskrbljenost so še povečali izraelsko-ameriški napadi na Iran, katerih tarča je bil tudi Zandžan.

Do 24 obrokov brez obresti

Do 24 obrokov brez obresti

Preverite ponudbo klimatskih naprav, pametnih ur, kosilnic, televizorjev, zvočnikov, prenosnih računalnikov, kamer in drugih izdelkov.
Modri Fon aprila

Modri Fon aprila

Pomlad je pravi čas za pameten prihranek: z mobitelom Samsung Galaxy A26 256 GB prihranite 129 EUR, s Samsungom Galaxy S26 Ultra 256 GB pa 225 EUR.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Če optike še nimate, je rešitev NEO 5G prek mobilnega omrežja.