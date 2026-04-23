Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

iranska revolucionarna garda vojska zaseg ladja Iran

Četrtek, 23. 4. 2026, 6.57

Iranci objavili videoposnetek zasega ladje v Hormuški ožini #video

Iranska revolucionarna garda (IRGC) je objavila videoposnetek zasega tovorne ladje MSC Epaminondas, ki so jo v sredo prestregli v Hormuški ožini, kar je še povečalo napetosti v regiji. Na videoposnetku se iranske sile približujejo trgovski ladji in prevzemajo nadzor nad plovilom. Gre za eno od dveh ladij, ki jih je Iran zasegel med sredinimi incidenti v ožini.

Videoposnetek, ki so ga v zgodnjih jutranjih urah v četrtek predvajali na iranski državni televiziji, prikazuje oborožene vojake, ki se vkrcavajo na dve kontejnerski ladji v Hormuški ožini.

Zaseg ene od ladij, MSC Francesca pod panamsko zastavo, je potrdil črnogorski minister za pomorstvo, ki je dejal, da so na krovu štirje črnogorski mornarji in da so skupaj s preostalimi člani posadke varni.

IRGC je MSC Francesca in Epaminondas obtožil, da plujeta brez potrebnih dovoljenj in da posegata v svoje navigacijske sisteme.

Reuters je potrdil, da gre za kontejnerski ladji MSC Francesca in Epaminondas, glede na obliko, barvo in tipa plovil, ki so se ujemali s posnetki plovil iz datoteke. Podatki o sledenju ladij pa so potrdili položaj kontejnerskih ladij.

Iranski ukrepi za zaporo ožine, skozi katero potuje približno petino dnevne svetovne oskrbe z nafto in plinom, so povzročili najhujše motnje v oskrbi z energijo v zgodovini. Hormuško ožino običajno dnevno prečka približno 130 plovil, vendar se je to število zmanjšalo na le nekaj ladij. Po nekaj tednih so ZDA začele tudi blokado iranskih ladij. Ker so mirovna pogajanja trenutno zaustavljena, je usoda ladijskega prometa skozi to vitalno arterijo še vedno negotova.

VEČ NOVIC
Ne spreglejte
