Iranci objavili videoposnetek zasega ladje v Hormuški ožini #video

Iranska revolucionarna garda (IRGC) je objavila videoposnetek zasega tovorne ladje MSC Epaminondas, ki so jo v sredo prestregli v Hormuški ožini, kar je še povečalo napetosti v regiji. Na videoposnetku se iranske sile približujejo trgovski ladji in prevzemajo nadzor nad plovilom. Gre za eno od dveh ladij, ki jih je Iran zasegel med sredinimi incidenti v ožini.

Videoposnetek, ki so ga v zgodnjih jutranjih urah v četrtek predvajali na iranski državni televiziji, prikazuje oborožene vojake, ki se vkrcavajo na dve kontejnerski ladji v Hormuški ožini.

Zaseg ene od ladij, MSC Francesca pod panamsko zastavo, je potrdil črnogorski minister za pomorstvo, ki je dejal, da so na krovu štirje črnogorski mornarji in da so skupaj s preostalimi člani posadke varni.

IRGC je MSC Francesca in Epaminondas obtožil, da plujeta brez potrebnih dovoljenj in da posegata v svoje navigacijske sisteme.

Reuters je potrdil, da gre za kontejnerski ladji MSC Francesca in Epaminondas, glede na obliko, barvo in tipa plovil, ki so se ujemali s posnetki plovil iz datoteke. Podatki o sledenju ladij pa so potrdili položaj kontejnerskih ladij.

Iranski ukrepi za zaporo ožine, skozi katero potuje približno petino dnevne svetovne oskrbe z nafto in plinom, so povzročili najhujše motnje v oskrbi z energijo v zgodovini. Hormuško ožino običajno dnevno prečka približno 130 plovil, vendar se je to število zmanjšalo na le nekaj ladij. Po nekaj tednih so ZDA začele tudi blokado iranskih ladij. Ker so mirovna pogajanja trenutno zaustavljena, je usoda ladijskega prometa skozi to vitalno arterijo še vedno negotova.