Iran: ZDA se ne držijo zavez, pogajanja v tem primeru nesmiselna

Iran je po današnjem novem smrtonosnem napadu Izraela na Libanon opozoril, da se ZDA ne držijo zavez in da v takšnih razmerah ne vidi smisla v nadaljevanju mirovnih pogovorov, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Iranska vojska je napovedala, da napad ne bo ostal nekaznovan.

Glavni pogajalec in predsednik iranskega parlamenta Mohamad Bager Galibaf je v objavi na omrežju X zapisal, da je napad na Bejrut "ponovno pokazal, da ZDA niso pripravljene ali ne morejo izpolniti svojih obveznosti". Obtožil je Washington, da je dal Izraelu zeleno luč za napade.

"Če nimate ne volje ne sposobnosti izpolniti svojih obveznosti, ni možno govoriti o nadaljevanju te poti," je po poročanju AFP dejal glede mirovnih pogovorov.

Po napovedih ameriškega predsednika Donalda Trumpa naj bi sicer ZDA in Iran danes podpisala mirovni sporazum, a iz Teherana so še pred današnjim napadom v Libanonu prihajala sporočila, da odločitve o podpisu še niso sprejeli.

Namestnik poveljnika iranske vojske Mohamed Džafar Asadi je napad na Libanon označil za novo izraelsko provokacijo in napovedal, da ne bo ostal nekaznovan, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa, ki se sklicuje na iranske medije.

Več mrtvih v izraelskem napadu v južnem predmestju Bejruta

Izrael je danes sporočil, da je napadel cilje libanonskega šiitskega gibanja Hezbolah v južnem predmestju Bejruta. Po podatkih libanonske civilne zaščite so bili v napadu na bejrutsko predmestje Dahijeh ubiti trije ljudje, šest je ranjenih. Napadi sledijo obstreljevanju severnega Izraela, za katerega naj bi bil odgovoren Hezbolah.

Urad izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja je danes sporočil, da je izraelska vojska izvedla napade v predmestju Dahijeh, ki velja za trdnjavo Hezbolaha.

Gre za odgovor na Hezbolahovo streljanje proti izraelskemu ozemlju, je v izjavi sporočil Netanjahujev urad. Vojska je sporočila, da je "natančno zadela" infrastrukturni objekt Hezbolaha v Dahijehu, so dodali po poročanju francoske tiskovne agencije AFP.

Libanonska uradna Nacionalna tiskovna agencija (NNA) pa je poročala, da je bila v napadu zadeta stanovanjska soseska Gobejri v predmestju Dahijeh.

Po poročanju AFP je bilo slišati eksplozije, v bližini močno poškodovane stavbe se je dvigal dim in prah, medtem ko so ruševine prekrile ulico, ljudje pa so iskali morebitne preživele. Po napadu je na območju ob prometni cesti, polni trgovin, zavladala panika.

Po podatkih libanonske civilne zaščite so po napadu, usmerjenem na Gobejri, "izpod ruševin potegnili trupla treh mučenikov, šest ranjenih pa so odpeljali v bolnišnico".

Izraelska skrajna ministra v Netanjahujevi vladi sta pred tem pozvala k napadom na južno predmestje Bejruta kot povračilo na obstreljevanje severnega Izraela z droni, ki naj bi ga danes izvedel Hezbolah.