Iran zagrozil sosednjim državam: "Če nas napadete, vam bo zmanjkalo nafte"

Visoki iranski vojaški poveljnik je južne sosede Irana opozoril, da se bodo v primeru napada na njihovo ozemlje in infrastrukturo morali posloviti od proizvodnje nafte v regiji Bližnjega vzhoda, po poročanju CNN navajajo iranski državni mediji.

Po poročanju iranske agencije Fars naj bi opozorilo visokega poveljnika sil Korpusa islamske revolucionarne garde sledilo dejstvu, da so nekatere zalivske države v preteklosti dovolile uporabo svojega ozemlja iranskim nasprotnikom. Če bi se to nadaljevalo, bi bila po njihovih besedah ogrožena ključna gospodarska dejavnost teh držav – nafta.

Iran naj bi razširil seznam možnih tarč tudi na naftna polja in rafinerije v državah, kot so Združeni arabski emirati, Savdska Arabija, Kuvajt, Katar in Bahrajn.

Večina teh držav je tesno povezana z Združenimi državami Amerike, na njihovem ozemlju pa so tudi ameriške vojaške baze.