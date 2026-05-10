Avtorji:
K. M., STA

Nedelja,
10. 5. 2026,
9.19

Osveženo pred

42 minut

Hormuška ožina iranska revolucionarna garda vojna ZDA Iran

Nedelja, 10. 5. 2026, 9.19

42 minut

Vojna v Iranu

Iran: Vsak napad na iranske tankerje bo vodil v močan napad na ameriško središče #vŽivo

"Vsak napad na iranske tankerje in trgovske ladje bo vodil v močan napad na eno od ameriških središč v regiji in sovražne ladje," je sporočila iranska revolucionarna garda.

"Vsak napad na iranske tankerje in trgovske ladje bo vodil v močan napad na eno od ameriških središč v regiji in sovražne ladje," je sporočila iranska revolucionarna garda.

Iranska revolucionarna garda je v soboto zagrozila z napadi na ameriške cilje na Bližnjem vzhodu, če bodo ZDA napadle iranske tankerje. Pred obalo Katarja je medtem neznani izstrelek danes zadel ladjo. V incidentu ni bilo žrtev.

Dnevni pregled najpomembnejših dogodkov: 

9.14 Iranska revolucionarna garda grozi z napadi na ameriške cilje v regiji

"Vsak napad na iranske tankerje in trgovske ladje bo vodil v močan napad na eno od ameriških središč v regiji in sovražne ladje," je sporočila iranska revolucionarna garda, potem ko so ameriške sile v petek onesposobile dva iranska tankerja, ki sta skušala vpluti v eno od iranskih pristanišč.

Britanska agencija za pomorsko trgovino (UKMTO) je medtem danes sporočila, da je neznani izstrelek v jutranjih urah zadel ladjo pred obalo Katarja. V incidentu ni bilo žrtev, požar na ladji pa so že pogasili, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Med ZDA in Iranom od 8. aprila velja prekinitev ognja, medtem ko so pogajanja o končanju vojne bolj ko ne zastala. Delegaciji obeh držav sta se 11. aprila v Islamabadu sestali na prvem krogu pogovorov, a ti niso prinesli preboja, do novega kroga nato ni prišlo.

Ameriški predsednik Donald Trump je v petek dejal, da odgovor Irana na predlog ZDA za končanje vojne pričakujejo še danes. Za zdaj ni znano, ali je Teheran pakistanskim posrednikom poslal svoj odgovor. Iranski zunanji minister Abas Aragči pa je znova podvomil v resnost ZDA glede mirovnih pogajanj.

"Nedavna zaostritev napetosti s strani ameriških sil v Perzijskem zalivu in njihova številna dejanja, s katerimi kršijo prekinitev ognja, so še okrepila dvome (...) glede resnosti ameriške strani na poti diplomacije," je dejal.

Državni sekretar ZDA Marco Rubio se je medtem v soboto sestal s katarskim premierjem Mohamedom bin Abdulrahmanom al Tanijem. Razpravljala sta o razmerah v regiji, podpori ZDA pri obrambi Katarja ter pomenu nadaljnjega sodelovanja za odvračanje groženj in spodbujanje varnosti na Bližnjem vzhodu.

