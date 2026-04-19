Iran: V pogajanjih z ZDA napredek, a dogovor še daleč #vŽivo

Predsednik iranskega parlamenta Mohamed Bager Galibaf je v soboto zvečer sporočil, da so v pogajanjih z ZDA dosegli napredek, a da so "še daleč od končnega dogovora", poroča francoska tiskovna agencija AFP. Iran vztraja, da bo Hormuška ožina ostala zaprta, dokler ne bodo ZDA odpravile blokade iranskih pristanišč.

"V pogajanjih smo dosegli napredek, vendar ostaja še veliko vrzeli in nekatere temeljne točke ostajajo odprte," je v nagovoru na iranski državni televiziji dejal Galibaf, ki je tudi eden od iranskih pogajalcev.

Iran je bil v tednih vojne "zmagovalec na terenu", v začasno premirje z ZDA pa je privolil le zato, ker so bile njegove zahteve izpolnjene, je še zatrdil po navedbah AFP.

Iransko osrednje vojaško poveljstvo je sicer v soboto sporočilo, da je Hormuška ožina spet "pod strogim upravljanjem in nadzorom oboroženih sil". Revolucionarna garda je opozorila, da bodo vsak poskus prečkanja ožine šteli za sodelovanje s sovražnikom in da bo kršitelj tarča napada. Za to potezo se je Teheran odločil, ker ZDA nadaljujejo blokado iranskih pristanišč.

V ponedeljek morda spet za isto mizo

Dvotedenska prekinitev ognja naj bi se končala v sredo. Pogajanja med Iranom in delegacijo ZDA, ki jo je vodil ameriški podpredsednik JD Vance, prejšnji teden v Islamabadu niso privedla do končnega dogovora, datuma za nov krog pogajanj pa še niso določili, navaja AFP.

Viri v Washingtonu in Teheranu so sicer v soboto nakazali, da bi lahko novo srečanje, ki bi ga gostil Pakistan, potekalo v ponedeljek.