Nedelja, 19. 4. 2026, 8.29

Bližnji vzhod

Iran: V pogajanjih z ZDA napredek, a dogovor še daleč #vŽivo

Mohamed Bager Galibaf | Dvotedenska prekinitev ognja naj bi se končala v sredo. | Foto Guliverimage

Predsednik iranskega parlamenta Mohamed Bager Galibaf je v soboto zvečer sporočil, da so v pogajanjih z ZDA dosegli napredek, a da so "še daleč od končnega dogovora", poroča francoska tiskovna agencija AFP. Iran vztraja, da bo Hormuška ožina ostala zaprta, dokler ne bodo ZDA odpravile blokade iranskih pristanišč.

"V pogajanjih smo dosegli napredek, vendar ostaja še veliko vrzeli in nekatere temeljne točke ostajajo odprte," je v nagovoru na iranski državni televiziji dejal Galibaf, ki je tudi eden od iranskih pogajalcev.

Iran je bil v tednih vojne "zmagovalec na terenu", v začasno premirje z ZDA pa je privolil le zato, ker so bile njegove zahteve izpolnjene, je še zatrdil po navedbah AFP.

Iransko osrednje vojaško poveljstvo je sicer v soboto sporočilo, da je Hormuška ožina spet "pod strogim upravljanjem in nadzorom oboroženih sil". Revolucionarna garda je opozorila, da bodo vsak poskus prečkanja ožine šteli za sodelovanje s sovražnikom in da bo kršitelj tarča napada. Za to potezo se je Teheran odločil, ker ZDA nadaljujejo blokado iranskih pristanišč.

V ponedeljek morda spet za isto mizo

Dvotedenska prekinitev ognja naj bi se končala v sredo. Pogajanja med Iranom in delegacijo ZDA, ki jo je vodil ameriški podpredsednik JD Vance, prejšnji teden v Islamabadu niso privedla do končnega dogovora, datuma za nov krog pogajanj pa še niso določili, navaja AFP.

Viri v Washingtonu in Teheranu so sicer v soboto nakazali, da bi lahko novo srečanje, ki bi ga gostil Pakistan, potekalo v ponedeljek.

Ameriška vojska
Novice WSJ: Ameriški vojaki v pripravah na vkrcavanja na ladje, povezane z Iranom
Do 24 obrokov brez obresti

Preverite ponudbo klimatskih naprav, pametnih ur, kosilnic, televizorjev, zvočnikov, prenosnih računalnikov, kamer in drugih izdelkov.
Modri Fon aprila

Pomlad je pravi čas za pameten prihranek: z mobitelom Samsung Galaxy A26 256 GB prihranite 129 EUR, s Samsungom Galaxy S26 Ultra 256 GB pa 225 EUR.
Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Če optike še nimate, je rešitev NEO 5G prek mobilnega omrežja.