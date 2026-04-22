Avtorji:
Na. R., STA

Sreda,
22. 4. 2026,
7.50

Osveženo pred

5 minut

Donald Trump pogajanja Pakistan Iran Bližnji vzhod ZDA

Bližnji vzhod

Iran: Trump si kupuje čas za presenetljiv napad #vŽivo

Donald Trump | Ni jasno, kdaj naj bi se pogajanja nadaljevala, če se sploh bodo, saj jih Iran doslej še ni sprejel. | Foto Reuters

Ni jasno, kdaj naj bi se pogajanja nadaljevala, če se sploh bodo, saj jih Iran doslej še ni sprejel.

Foto: Reuters

Iz Bele hiše so sporočili, da podpredsednik ZDA JD Vance ne bo odpotoval na pogajanja z Iranom v Pakistan, ker je predsednik Donald Trump naznanil podaljšanje premirja z Iranom za nedoločen čas. Trumpovo podaljšanje premirja je taktika za pridobitev časa za presenetljiv napad, pa je sinoči dejal svetovalec iranskega glavnega pogajalca.

Poudarki dneva:

6.50 Trump: Iran finančno propada
6.15 Iran: Trump si kupuje čas za presenetljiv napad
6.00 Bela hiša: JD Vance ne bo potoval v Pakistan

6.50 Trump: Iran finančno propada

Ameriški predsednik Donald Trump je nekaj ur po podaljšanju prekinitve ognja s Teheranom poudaril, da Iran finančno propada. V današnji objavi na svojem družbenem omrežju Truth Social je še zapisal, da Teheran zahteva takojšnje odprtje Hormuške ožine in da "hrepeni po denarju".

Trump je v objavi dodal, da Iran izgublja po 500 milijonov dolarjev na dan ter da se vojaki in policisti pritožujejo, da ne prejemajo plač. Sporočilo je sklenil s klicem na pomoč SOS.

Ameriški predsednik je sicer v torek podaljšal prekinitev ognja z Iranom, ki bi se iztekla danes. Kot je objavil na družbenih omrežjih, želi tako omogočiti več časa za pogajanja, ob tem pa ohranja ameriško blokado iranskih pristanišč.

Prekinitev ognja bo po Trumpovih besedah podaljšana, dokler iranska stran "ne bo predložila svojega predloga in se bodo pogovori tako ali drugače končali".

Iranska pogajalska delegacija naj bi pred tem prek pakistanskega posrednika obvestila ameriško stran, da danes ne bo prišla na pogajanja v Islamabad.

6.15 Iran: Trump si kupuje čas za presenetljiv napad

Podaljšanje premirja ameriškega predsednika Donalda Trumpa je "taktika za pridobitev časa" za presenetljiv napad, je dejal Mahdi Mohamadi, svetovalec iranskega predsednika parlamenta in glavnega pogajalca Mohamada Bagerja Galibafa.

V objavi na X je Mohamadi izjavil, da se nadaljevanje ameriške blokade iranskih pristanišč "ne razlikuje od bombardiranja in se mora nanjo odzvati z vojaškim odgovorom".

6.00 Bela hiša: JD Vance ne bo potoval v Pakistan

Trump je pred dnevi v enem od intervjujev povedal, da je Vance že na poti v Pakistan na drugi krog pogajanj z Iranom, nato pa so ameriški mediji poročali, da so podpredsednika videli na poti v Belo hišo. Do te objave ni bilo povsem jasno, kje je Vance in ali bo potoval v Pakistan.

Trump je pred sporočilom Bele hiše v objavi na omrežju Truth Social dejal, da je premirje, ki se je začelo 8. aprila in bi poteklo danes zjutraj, podaljšal na prošnjo Pakistana, ker je iransko vodstvo resno razdeljeno in mu želi dati čas za poenotenje.

Kljub podaljšanju premirja so delniški indeksi na Newyorški borzi nazadovali, nafta pa se je podražila. Širši indeks S&P 500 je nazadoval za 0,6 odstotka, nafta vrste brent pa se je podražila za 3,1 odstotka na 98,48 dolarja za sod.

Pakistanski premier Šehbaz Šarif se je v objavi na omrežju X zahvalil Trumpu, da je sprejel njegovo prošnjo za podaljšanje premirja. Dodal je, da upa, da bosta obe strani premirje upoštevali in bosta dosegli celovit mirovni dogovor v drugem krogu pogajanj v Islamabadu.

Trumpovo odločitev in prizadevanja Pakistana je pozdravil tudi generalni sekretar ZN Antonio Guterres, ki upa, da bo nastal prostor za diplomacijo in gradnjo zaupanja med Iranom in ZDA.

"Vse strani spodbujamo, naj izkoristijo ta zagon, se vzdržijo dejanj, ki bi lahko ogrozila premirje, in se konstruktivno vključijo v pogajanja za dosego trajne in dolgoročne rešitve," je novinarjem Guterreseve besede prenesel njegov tiskovni predstavnik Stephane Dujarric.

