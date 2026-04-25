Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
N. V., STA

Sobota,
25. 4. 2026,
13.02

Osveženo pred

1 minuta

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Natisni članek
Vojna v Iranu

Sobota, 25. 4. 2026, 13.02

1 minuta

Iran trdi, da ZDA iščejo izhod iz vojne

Avtorji:
N. V., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
USS Rafael Peralta | Foto Reuters

Foto: Reuters

Iranski zunanji minister Abas Aragči, ki je z delegacijo ponoči prispel v Islamabad, se je danes tam sestal s poveljnikom pakistanske vojske Asimom Munirjem. Prvi mož iranske diplomacije ima na sporedu tudi srečanje s premierjem Šehbazom Šarifom, medtem ko ostaja nejasno, ali se bo njegova delegacija sestala na pogovorih s pogajalci ZDA.

Abas Aragči naj bi tako z Asimom Munirjem kot b razpravljal o razmerah in aktualnih prizadevanjih za mir in stabilnost v regiji. Po navedbah pakistanskih varnostnih virov je vodja iranske diplomacije v Islamabad prinesel odgovor na predloge, ki so jih v okviru pogajanj za končanje vojne podale ZDA.

Po opravljenih srečanjih bo Aragči iz pakistanske prestolnice odpotoval še v Oman in Rusijo. "Namen mojih obiskov je tesno sodelovanje z našimi partnerji pri dvostranskih zadevah in posvetovanje o regionalnih dogodkih," je ob najavi obiskov zapisal na družbenem omrežju X. "Naši sosedje so naša prednostna naloga," je dodal.

Po maratonskem prvem krogu pogajanj z ZDA 11. aprila je Iran doslej zavračal pošiljanje delegacije v Islamabad na drugi krog pogajanj. Bela hiša je v petek sporočila, da bosta pogajalca Steve Witkoff in Jared Kushner tja odpotovala danes na nov krog pogovorov s Teheranom.

Zet ameriškega predsednika Donalda Trumpa Kushner in posebni odposlanec Witkoff sta se sicer z Iranci pogajala že tik pred začetkom izraelsko-ameriške agresije na islamsko republiko 28. februarja.

Iran: Sovražnik išče rešitev, ki bi mu ohranila ugled

Na iranskem obrambnem ministrstvu so danes zatrdili, da ZDA iščejo izhod iz vojne, ne da bi pri tem izgubile ugled. "Naša vojaška moč je danes prevladujoča sila, sovražnik pa išče rešitev, ki bi mu ohranila ugled, da bi se rešil iz vojnega brezna, v katerem je obtičal," je dejal predstavnik ministrstva.

Vodja iranskega sveta za nacionalno varnost Ebrahim Azizi je pred tem v petek izjavil, da Aragčijev obisk v Islamabadu ni povezan z jedrskimi pogajanji, temveč izključno z dvostranskimi odnosi med državama, navaja britanski BBC.

Do 24 obrokov brez obresti

Do 24 obrokov brez obresti

Preverite ponudbo klimatskih naprav, pametnih ur, kosilnic, televizorjev, zvočnikov, prenosnih računalnikov, kamer in drugih izdelkov.
Modri Fon aprila

Modri Fon aprila

Pomlad je pravi čas za pameten prihranek: z mobitelom Samsung Galaxy A26 256 GB prihranite 129 EUR, s Samsungom Galaxy S26 Ultra 256 GB pa 225 EUR.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Če optike še nimate, je rešitev NEO 5G prek mobilnega omrežja.