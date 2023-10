Iran svari Izrael: Če ne prekinete agresije, imamo prste na sprožilcih #vŽivo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Če Izrael ne prekine agresije, so Iranci pripravljeni ukrepati.

Če Izrael ne prekine agresije, so Iranci pripravljeni ukrepati. Foto: Reuters

Iran je Izrael opozoril, da so vse strani v regiji pripravljene ukrepati, če ne bodo končali agresije na Palestince. "Če se agresija ne ustavi, morate vedeti, da so prsti vseh strani v regiji na sprožilcu," je dejal iranski zunanji minister Hosein Amirabdolahian . Izrael je prvič k umiritvi pozval tudi ameriški predsednik Joe Biden.





Predsednik ZDA Joe Biden je v nedeljo nekdanjega veleposlanika v Turčiji Davida Satterfielda imenoval za posebnega odposlanca za humanitarna vprašanja na Bližnjem vzhodu, je sporočil State Department. Satterfield si bo prizadeval, da bo humanitarna pomoč prišla do ranljivih ljudi na Bližnjem vzhodu.

Direktor inštituta za javno politiko na univerzi Rice Satterfield je v svoji 40-letni karieri kot diplomat med drugim služboval v Siriji, Tuniziji, Savdski Arabiji in Libanonu.

Državni sekretar ZDA Antony Blinken je med obiskom Kaira novico potrdil med pogovorom z novinarji in dejal, da civilisti ne bi smeli trpeti zaradi grozodejstev palestinskega islamističnega gibanja Hamas. "ZDA a so odločene, da storijo vse kar lahko, da pomagajo prebivalcem Gaze," je po navedbah State Departmenta dejal Blinken.

Izrael se pripravlja na invazijo na Gazo, potem ko so pripadniki Hamasa pred dobrim tednom dni napadli številne cilje po Izraelu, ubili 1300 ljudi in zajeli talce. Izrael je prebivalce Gaze pozval, naj se umaknejo s severa na jug enklave in več sto tisoč se jih je odpravilo na pot.

"Satterfield bo v svoji novi vlogi vodil kampanjo za ublažitev humanitarnih posledic terorističnih napadov Hamasa na Izrael," je izjavil ameriški svetovalec za nacionalno varnost Jake Sullivan.

Satterfield, ki je med drugim leta 2000 sodeloval pri organizaciji umika izraelske vojske iz Libanona, naj bi po besedah Blinkna v regijo prispel že danes in bo začel z delom.

Ameriški predsednik Joe Biden je posvaril Izrael pred okupacijo Gaze. V intervjuju za televizijsko postajo CBS 60 minut, ki so ga predvajali v nedeljo, je Biden dejal, da bi bila "velika napaka", če bi Izrael zasedel Gazo. Izrael je nakazal, da se pripravlja na kopensko invazijo na Gazo, čeprav v obalni palestinski enklavi narašča humanitarna kriza. Biden je pozval k zaščiti civilistov, ZDA pa si prizadevajo ublažiti pomanjkanje hrane, vode in plina.

Biden je dejal, da verjame, da je treba Hamas popolnoma odpraviti, "vendar bi morala obstajati palestinska oblast. Obstajati mora pot do palestinske države".

"Obstajati mora pot do palestinske države," je dejal Biden. Foto: Reuters

Iran je Izrael opozoril, da so vse strani v regiji pripravljene ukrepati, če ne bodo prekinili agresije na Palestince. "Če se agresija ne ustavi, morate vedeti, da so prsti vseh strani v regiji na sprožilcu," je dejal iranski zunanji minister Hosein Amirabdolahian.

"Odgovornost za morebitno odpiranje novih odporniških front v regiji in morebitno stopnjevanje današnje vojne je neposredna odgovornost ZDA in cionističnega režima (izraelskega, op. p.)," je dejal Amirabdolahian.

V soboto se je Amirabdolahian srečal z voditeljem Hamasa Ismailom Haniyo v Katarju, kjer sta razpravljala o smrtonosnem napadu Hamasa na Izrael "in se strinjala, da bosta nadaljevala sodelovanje", je dejal Hamas v izjavi.

Pred tem je iranski predsednik Ebrahim Raisi v telefonskem pogovoru s francoskim predsednikom Emmanuelom Macronom pozval Francijo, naj "pomaga preprečiti zatiranje Palestincev".

Mejni prehod v Gazo, ki je pod nadzorom Egipta, naj bi se ponovno odprl med diplomatskimi prizadevanji za zagotovitev pomoči na območje pod nadzorom Hamasa, ki je pod močnim izraelskim bombardiranjem od divjega napada skrajnežev Hamasa 7. oktobra.

Pretresen zaradi napada na svoja mesta in vasi, Izrael izvaja najmočnejše bombardiranje Gaze, uvedel je strogo blokado in pripravlja kopensko invazijo. Medtem na stotine ton pomoči iz več držav že več dni stoji na egiptovskem Sinajskem polotoku in čaka na dogovor o varni dostavi v Gazo.

"Rafa bo ponovno odprta. Z Združenimi narodi, Egiptom, Izraelom in drugimi vzpostavljamo mehanizem za pridobivanje pomoči in njeno dostavo ljudem, ki jo potrebujejo," je dejal ameriški državni sekretar Antony Blinken po srečanju z egiptovskim predsednikom Abdelom Fatahom Al Sisijem.

Kdaj bo prehod znova odprt, Blinken ni navedel. Ameriški veteran David Satterfield, ki so ga v nedeljo imenovali za posebnega odposlanca za humanitarne zadeve na Bližnjem vzhodu, bo v ponedeljek prispel v Egipt, da se dogovori o podrobnostih, je napovedal Blinken.

NBC News je s sklicevanjem na palestinskega uradnika poročal, da se bo mejni prehod Rafa odprl v ponedeljek ob 9. uri zjutraj, medtem ko je ABC News poročal, da bo prehod v ponedeljek odprt nekaj ur, ne da bi navedel podrobnosti. Reuters ni mogel takoj potrditi obeh poročil.