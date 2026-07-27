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Avtorji:
K. M., STA

Ponedeljek,
27. 7. 2026,
10.00

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Iran Hormuška ožina plovilo vojna Bližnji vzhod

Ponedeljek, 27. 7. 2026, 10.00

6 minut

Bližnji vzhod

Iran šestim plovilom preprečil prečkanje Hormuške ožine #vŽivo

Avtorji:
K. M., STA

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Hormuška ožina. Zapora. Ladijski promet. | Razmere v regiji so se po podpisu junijskega memoranduma o soglasju ponovno poslabšale po tem, ko naj bi po navedbah ZDA iranska stran napadla plovila v Hormuški ožini. | Foto Reuters

Razmere v regiji so se po podpisu junijskega memoranduma o soglasju ponovno poslabšale po tem, ko naj bi po navedbah ZDA iranska stran napadla plovila v Hormuški ožini.

Foto: Reuters

Iranska revolucionarna garda je ustavila šest plovil, ki so skušala prečkati Hormuško ožino po poteh, ki jih Teheran ni odobril, so danes poročali iranski mediji. Washington in Teheran medtem tudi danes nista poročala o novih napadih na Bližnjem vzhodu, navaja francoska tiskovna agencija AFP.

Dnevni pregled najpomembnejših dogodkov: 

10.01 Iran šestim plovilom preprečil prečkanje Hormuške ožine

10.01 Iran šestim plovilom preprečil prečkanje Hormuške ožine

"Prejšnjo noč je mornarica IRGC (revolucionarne garde) z opozorilnimi streli ustavila šest plovil, ki so skušala prečkati ožino po poti, ki ni bila določena," je poročala državna televizija.

Washington in Teheran medtem tudi danes nista poročala o novih napadih na Bližnjem vzhodu. Državi sta namreč medsebojne napade ustavili v petek zvečer, kar je obudilo upanje, da se bosta vrnili za pogajalsko mizo.

Razmere v regiji so se po podpisu junijskega memoranduma o soglasju ponovno poslabšale po tem, ko naj bi po navedbah ZDA iranska stran napadla plovila v Hormuški ožini, ki je strateško pomembna za izvoz energentov iz Perzijskega zaliva.

Sledilo je 13 noči zaporednih ameriških napadov na Iran. Ta je odgovoril z napadanjem ameriških ciljev v državah v regiji, v nedeljo pa je potrdil, da je te napade ustavil.

"Ker je naša strategija v prvi vrsti povračilna, smo tudi mi ustavili svoje povračilne operacije," je sporočil tiskovni predstavnik iranske vojske Mohamed Akraminia.

Dan Caine
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