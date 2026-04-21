Iran: "Pogajanj ne bomo sprejeli v senci groženj" #vŽivo

ZDA bodo v četrtek gostile drugi krog pogovorov med Libanonom in Izraelom, je potrdilo ameriško zunanje ministrstvo. Pogovori, ki bodo potekali na State Departmentu, bodo prvi med stranema, odkar je prejšnji teden začelo veljati krhko premirje med šiitskim gibanjem Hezbolah in Izraelom, poročajo ameriški mediji. Usoda novega kroga pogajanj med Iranom in ZDA pa je še vedno nejasna.

7.45 Usoda novega kroga pogajanj med ZDA in Iranom še nejasna

Abas Aragči Foto: Guliverimage V Teheranu so v ponedeljek sporočili, da se Iran še ni odločil o sodelovanju na pogajanjih, zunanji minister Abas Aragči pa je opozoril, da dejanja ZDA predstavljajo pomembno oviro pri nadaljevanju diplomatskega procesa. Delegacija ZDA naj bi sicer še danes odpotovala v Pakistan.

"Provokacije, grozeča retorika in ponavljajoče se ameriške kršitve premirja, zlasti napadi na iranske trgovske ladje, so pomembne ovire za nadaljevanje diplomatskega procesa," je Aragči v ponedeljek dejal v telefonskem pogovoru s pakistanskim kolegom Išakom Darom, poročanje iranske tiskovne agencije Tasnim povzema nemška dpa.

Pakistanski minister Dar, čigar država igra ključno vlogo posrednika v pogajanjih, je ob tem Aragčija pozval k čimprejšnjemu nadaljevanju dialoga za mir in stabilnost v regiji, je po klicu zapisal na omrežju X.

Mohamad Bager Galibaf Foto: Guliverimage Predsednik iranskega parlamenta Mohamad Bager Galibaf pa je v ponedeljek na omrežju X opozoril, da Iran "ne bo sprejel pogajanj v senci groženj" in da so se v zadnjih dveh tednih pripravljali, da razkrijejo "nove karte na bojišču", poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Ameriški podpredsednik JD Vance naj bi medtem po informacijah virov, na katere se sklicuje ameriška televizija CNN, skupaj z delegacijo danes odpotoval iz Washingtona v Pakistan. V Beli hiši so v ponedeljek zvečer sporočili, da pričakujejo, da bodo kmalu na poti, vendar še ni jasno, kdaj.

Nov krog pogajanj med delegacijama ZDA in Irana o končanju vojne je trenutno načrtovan za sredo v Islamabadu, so za CNN še povedali viri, seznanjeni z zadevo. Ob tem so opozorili, da položaj ostaja negotov zaradi burne javne retorike – tako na ameriški kot tudi na iranski strani.

ZDA in Izrael so 28. februarja sprožili napade na Iran, od 8. aprila pa med stranmi velja dvotedenska prekinitev ognja, ki se izteče v sredo.

Predsednik ZDA Donald Trump je medtem na svojem družbenem omrežju Truth Social pozno v ponedeljek zapisal, da so junija lani z bombardiranjem popolnoma uničili iranske jedrske objekte, zato bo izkopavanje iranskega urana "dolg in zahteven proces". V zadnjih dneh je dejal tudi, da bodo iranske zaloge obogatenega urana na koncu premeščene na ozemlje ZDA, čeprav je Teheran tovrstne načrte zanikal.

Tiskovna predstavnica Bele hiše Karoline Leavitt pa je v ponedeljek za ameriško televizijo Fox News dejala, da so blizu sklenitvi "resnično dobrega" dogovora z Iranom, a da ima Trump na voljo več možnosti, če ga ne dosežejo, pri čemer ne bo okleval. Predsednik ZDA je nedavno znova napovedal, da bo ukazal napade na iranski energetski sektor in civilno infrastrukturo, če s Teheranom ne bodo sklenili dogovora.

6.15 Libanon in Izrael v četrtek ponovno na neposrednih pogovorih v ZDA

Joseph Aoun Foto: Guliverimage Libanonski in izraelski uradniki so se prejšnji teden prvič po več desetletjih neposredno sestali, kar je sprožilo jezo Hezbolaha in njihovih zaveznikov. Po začetku veljavnosti premirja pa je libanonski predsednik Joseph Aoun večkrat ponovno poudaril, da bo Bejrut nadaljeval pot pogajanj z Izraelom.

"Ta pogajanja niso znak šibkosti. Niso umik. Niso popuščanje. So odločitev, ki izhaja iz močne vere v naše pravice in skrbi za naše ljudi ter naše odgovornosti, da z vsemi možnimi sredstvi zaščitimo našo državo," je predsednik v petek dejal v izjavi za libanonsko televizijo.

"Zavračamo pogajanja z izraelsko okupacijsko silo. Ta pogajanja so nesmiselna. Za pogajanja je potreben libanonski konsenz o spremembi smeri," pa je prejšnji teden, kot navaja katarska Al Jazeera, dejal vodja gibanja Hezbolah Naim Kasem.

Prvi krog pogovorov sta 14. aprila vodila libanonska veleposlanica v Washingtonu Nada Hamadeh in njen izraelski kolega Jehiel Leiter pod pokroviteljstvom ameriškega državnega sekretarja Marca Rubia.

6.00 Zunanji ministri EU predvsem o dogajanju na Bližnjem vzhodu

Zunanji ministri držav članic EU bodo na današnjem zasedanju v Luxembourgu razpravljali predvsem o dogajanju na Bližnjem vzhodu, kjer razmere kljub prekinitvi ognja ostajajo napete. Na dnevnem redu imajo tudi nadaljnjo podporo Ukrajini v njenem boju z rusko agresijo.

Zunanji ministri, med njimi slovenska ministrica Tanja Fajon (na fotografiji), bodo po navedbah neimenovanih diplomatov EU razpravljali o tem, kako lahko Unija prispeva k stabilizaciji razmer v regiji Bližnjega vzhoda in zagotovitvi proste plovbe prek strateško pomembne Hormuške ožine. Foto: STA

V regiji trenutno velja krhka prekinitev ognja med Iranom, Izraelom in ZDA, ki naj bi se po trenutnih načrtih iztekla v sredo, pa tudi prekinitev ognja med Izraelom in oboroženim šiitskim gibanjem Hezbolah v Libanonu. Zadnje bo po pričakovanjih ena od osrednjih tem pogovora ministrov z libanonskim premierjem Nawafom Salamom.

Fajon, ki opravlja tekoče posle, je skupaj s kolegoma iz Španije in Irske v petkovem pismu visoki zunanjepolitični predstavnici Unije Kaji Kallas pozdravila prekinitev ognja v Libanonu, a obenem opozorila, da je Izrael v vojaških operacijah v tej državi kršil mednarodno pravo in mednarodno humanitarno pravo. Prav tako po mnenju ministrov nadaljuje kršitve človekovih pravic v palestinski enklavi Gaza in na zasedenem Zahodnem bregu. Zato so se zavzeli, da ministri na današnjem zasedanju znova obravnavajo predlog za prekinitev pridružitvenega sporazuma med EU in Izraelom.

Vodje diplomacij, med katerimi po porazu na nedavnih parlamentarnih volitvah ne bo madžarskega ministra Petra Szijjarta, bodo znova razpravljali tudi o nadaljnji podpori Ukrajini v njenem boju z rusko agresijo, ki jo je vojna na Bližnjem vzhodu močno zasenčila.

Med drugim bodo govorili o odpravi blokade 90 milijard evrov vrednega posojila Kijevu, kar bi se lahko zgodilo že v prihodnjih dneh.