Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
K. M.

Ponedeljek,
6. 4. 2026,
7.05

Osveženo pred

7 minut

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Natisni članek
napad vojna žrtve Bližnji vzhod Iran

Ponedeljek, 6. 4. 2026, 7.05

7 minut

Vojna v Iranu

Iran po Trumpovi napovedi: Vrnili bomo z veliko bolj uničujočim ukrepom#vŽivo

Avtor:
K. M.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Iran | Iran svari pred "veliko bolj uničujočim" povračilnim ukrepom, če bosta ZDA in Izrael napadla civilne cilje. | Foto Guliverimage

Iran svari pred "veliko bolj uničujočim" povračilnim ukrepom, če bosta ZDA in Izrael napadla civilne cilje.

Foto: Guliverimage

Iran svari pred "veliko bolj uničujočim" povračilnim ukrepom, če bosta ZDA in Izrael napadla civilne cilje, poročajo državni mediji. Medtem se na Bližnjem vzhodu nadaljujejo napadi. V nedeljskih izraelskih napadih na Libanon je bilo ubitih najmanj 15 ljudi, 39 je bilo ranjenih, v Izraelu so v stanovanjski stavbi, ki jo je zadela raketa, našli dve trupli, v ameriško-izraelskem napadu na stanovanjsko stavbo v Qomu, južno od Teherana, pa je bilo ubitih najmanj pet ljudi, več pa je bilo pokopanih pod ruševinami.

Dnevni pregled najpomebnejših dogodkov: 

7.11 Po napadu na iransko univerzo izpad plina v Teheranu
7.09 Iran svari pred "veliko bolj uničujočim" povračilnim ukrepom, če bodo zadeti civilni cilji
7.08 Napadi na Bližnjem vzhodu se nadaljujejo 

7.11 Po napadu na iransko univerzo izpad plina v Teheranu

Tehnološka univerza Sharif je bila prizadeta v napadu, ki je povzročil izpad plina v delih Teherana.

BBC poroča, da so bili deli univerze, vključno z njenim tehnološkim centrom in šolsko mošejo, poškodovani. Slike kažejo gost dim, ki se dviga iz območij v iranski prestolnici.

Drugje v prestolnici je v napadu na stanovanjsko stavbo bilo ubitih 13 ljudi.

Župan okrožja, v katerem je univerza, je dejal, da je bila zaradi napada začasno prekinjena oskrba s plinom.

Od začetka vojne je bilo prizadetih več univerz v Iranu, vključno s Teheransko univerzo za znanost in tehnologijo in Univerzo Shahid Beheshti.

7.09 Iran svari pred "veliko bolj uničujočim" povračilnim ukrepom, če bodo zadeti civilni cilji

Iran svari pred "veliko bolj uničujočim" povračilnim ukrepom, če bosta ZDA in Izrael napadla civilne cilje, poročajo državni mediji.

"Če se bodo napadi na civilne cilje ponovili, bodo naslednje faze naših ofenzivnih in povračilnih operacij veliko bolj uničujoče in razširjene," piše v izjavi tiskovnega predstavnika centralnega poveljstva Khatam al-Anbiya - najvišje operativne vojaške poveljniške enote Irana. Izjavo je objavila radiotelevizija Islamske republike Iran (IRIB).

To se je zgodilo, potem ko je ameriški predsednik Donald Trump zagrozil z napadi na iranske elektrarne in mostove, če Iran ne bo izpolnil svojega torkovega roka za ponovno odprtje Hormuške ožine.

7.08 Napadi na Bližnjem vzhodu se nadaljujejo 

V nedeljskih izraelskih napadih na Libanon je bilo ubitih najmanj 15 ljudi in ranjenih 39 drugih, poroča AFP, ki se sklicuje na libanonsko ministrstvo za zdravje.

V napadu na Bejrut je bilo ubitih najmanj pet ljudi, trije pa v napadu na stanovanjsko stavbo v Ain Saadehu, vzhodno od Bejruta, so sporočili uradniki.

Med sedmimi ljudmi, ubitimi v napadu na južno mesto Kfar Hatta, je bila štiriletna deklica, je dodalo ministrstvo.

V Izraelu so v stanovanjski stavbi, ki jo je zadela raketa, našli dve trupli, poročajo izraelski mediji.

Izraelska vojska pravi, da je izvedla val napadov na tarče v iranski prestolnici Teheran.

V ameriško-izraelskem napadu na stanovanjsko stavbo v Qomu, južno od Teherana, je bilo ubitih najmanj pet ljudi, več ljudi pa je bilo pokopanih pod ruševinami, poroča Reuters.

Tudi ZAE in Kuvajt sta sporočila, da se je njuna zračna obramba odzvala na raketne napade in napade z brezpilotnimi letali.

napad vojna žrtve Bližnji vzhod Iran
Do 24 obrokov brez obresti

Modri Fon aprila

Do 720 € prihranka s paketi Naj

