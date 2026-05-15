Iran odprt za kitajsko pomoč: Vemo, da imajo dobre namene #vŽivo

Iran je odprt za kakršno koli podporo, tudi s strani Kitajske, pri reševanju konflikta na Bližnjem vzhodu, je danes sporočil iranski zunanji minister Abas Aragči. Obenem je navedel, da je iranska vlada prejela sporočila ZDA, ki nakazujejo, da so odprte za nadaljevanje pogovorov o koncu vojne, a izpostavil, da med stranema obstaja nezaupanje.

Pregled pomembnejših dogodkov dneva:



14.40 Iran odprt za kitajsko pomoč pri reševanju konflikta na Bližnjem vzhodu

14.37 Izrael pred drugim dnevom pogovorov v ZDA znova napadel Libanon

"Cenimo vsako državo, ki ima možnost, da nam pomaga, zlasti Kitajsko. Imamo zelo dobre odnose, smo strateški partnerji in vemo, da imajo Kitajci dobre namene, zato bi islamska republika pozdravila vse, kar lahko storijo v pomoč diplomaciji," je ob robu zasedanja zunanjih ministrov držav članic skupine Brics v indijski prestolnici New Delhi dejal Aragči.

Hkrati je zunanji minister pojasnil, da je iranska vlada prejela sporočila ZDA, ki nakazujejo, da je administracija ameriškega predsednika Donalda Trumpa odprta za nadaljevanje pogovorov o koncu vojne, poroča francoska tiskovna agencija AFP. "Pred dnevi je bilo rečeno, da so ZDA zavrnile iranski predlog oziroma iranski odgovor na ameriški predlog, ko je gospod Trump tvitnil, da je nesprejemljiv. Toda potem smo spet prejeli sporočila Američanov, da so pripravljeni nadaljevati pogovore," je povedal Aragči.

V konfliktu na Bližnjem vzhodu med Iranom in ZDA od 8. aprila velja krhka prekinitev ognja, a so pogajanja o koncu vojne zastala. V pogovorih posreduje Pakistan, kjer sta se delegaciji držav sestali 11. aprila na prvem krogu pogovorov, ki niso prinesli preboja. Do novega kroga še ni prišlo.

Po navedbah Aragčija posredovanje Pakistana v pogajanjih še ni propadlo, vendar zaradi vedenja Američanov in nezaupanja med stranema je vse zahtevnejše. Dodal je, da so kontradiktorna sporočila vznemirila Iran glede resničnih namenov ZDA v pogajanjih in da se bodo ta nadaljevala le, če bodo resna.

Iran sicer skuša ohraniti prekinitev ognja, da bi dal priložnost diplomaciji, a je hkrati pripravljen na vrnitev k spopadom, Aragčija povzema tiskovna agencija Reuters. Med težavami, ki ovirajo pogajanja, naj bi bile iranske jedrske ambicije in nadzor nad Hormuško ožino. Po besedah Aragčija lahko skozi ožino plujejo vsa plovila, razen tistih, ki so v vojni s Teheranom. Iranski zunanji minister je ob tem pozval, da bi se morala plovila, ki želijo prečkati ožino, uskladiti z iransko mornarico.

Medtem naj bi po poročanju iranske državne televizije iranska revolucionarna garda vse več ladjam dovoljevala prehod skozi to strateško pomembno pomorsko pot, kar naj bi pomenilo, da so številne države sprejele nove protokole Irana pri prečkanju ožine.

Izrael je danes kljub premirju znova napadel jug Libanona, pri čemer trdi, da so bili napadi usmerjeni v cilje proiranskega šiitskega gibanja Hezbolah. Izrael in Libanon bosta danes v Washingtonu sicer nadaljevala mirovne pogovore pod okriljem ZDA, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Izraelska vojska je začela napade na Hezbolahovo infrastrukturo na območju mesta Tir v južnem Libanonu," je vojska zapisala v izjavi za javnost. Kot navaja AFP, je Izrael cilje v bližini Tira zadel vsaj dvakrat, medtem ko libanonski mediji poročajo tudi o tretjem napadu na objekt v bližini bolnišnice, pri čemer je Izrael poškodoval dve medicinski sestri.

Pred napadi je izraelska vojska izdala evakuacijska opozorila za pet mest in vasi v bližini Tira. V ločenem sporočilu za javnost je izraelska vojska navedla tudi, da je v južnem Libanonu umrl vojak. Libanonska tiskovna agencija NNA pa je poročala o dodatnih izraelskih napadih z droni na jugu Libanona, pred katerimi Izrael ni izdal evakuacijskih opozoril.

Izrael in Libanon sta se sredi aprila dogovorila o prekinitvi ognja, ki je začela veljati 17. aprila. Predsednik ZDA Trump je nato 23. aprila naznanil tritedensko podaljšanje premirja.

Glavna tema mirovnih pogovorov v Washingtonu je krhko premirje med Izraelom in Libanonom, ki se bo izteklo v nedeljo. Pogajalsko ekipo Libanona vodi nekdanji veleposlanik v ZDA Simon Karam, pogajalsko ekipo Izraela pa sedanji veleposlanik v ZDA Yechiel Leiter, ki velja za tesnega zaveznika izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja.

Hezbolah medtem odločno zavrača vsakršno neposredne pogovore med državama. Poslanec političnega krila gibanja v libanonskem parlamentu Ali Amar je v četrtek dejal, da pogovori pomenijo "brezplačno popuščanje" Izraelu, navaja AFP. Izrael kljub prekinitvi ognja nadaljuje napade na domnevne cilje Hezbolaha. V napadih med premirjem je bilo po poročanju AFP doslej ubitih več kot 400 ljudi.