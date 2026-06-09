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Avtor:
Sa. B.

Torek,
9. 6. 2026,
7.15

Osveženo pred

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Natisni članek
Iran Izrael vojna Bližnji vzhod

Torek, 9. 6. 2026, 7.15

4 minute

Vojna v Iranu

Iran in Izrael prekinila napade, a ob kršitvi premirja grozita s povračilnimi ukrepi #vŽivo

Avtor:
Sa. B.

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Izrael in Iran, vojna | Prvi spopadi po aprilskem dogovoru o začasni prekinitvi ognja so izbruhnili v nedeljo zvečer, ko je Iran proti Izraelu izstrelil serijo raket. | Foto Reuters

Prvi spopadi po aprilskem dogovoru o začasni prekinitvi ognja so izbruhnili v nedeljo zvečer, ko je Iran proti Izraelu izstrelil serijo raket.

Foto: Reuters

Iran in Izrael trdita, da sta po včerajšnjih prvih napadih po aprilski uvedbi premirja končala medsebojne napade. Izraelski premier Benjamin Netanjahu je dejal, da njegova država trenutno zadržuje ogenj, hkrati pa je poudaril, da boj proti Iranu in Hezbolahu "še ni končan". Pred tem so vojaške operacije proti Izraelu ustavile tudi iranske oborožene sile, ob tem pa sporočile, "da če se bodo agresivna in sovražna dejanja, tudi v južnem Libanonu, nadaljevala, bodo sledili veliko hujši in uničujoči ukrepi kot prej", poroča BBC.

Pregled pomembnejših dogodkov dneva:

7.55 Trump konec vojne napovedal že vsaj 37-krat
7.18 Iran in Izrael ob kršitvi premirja grozita s povračilnimi ukrepi
6.59 Pri Hormuški ožini strmoglavil ameriški vojaški helikopter

7.55 Trump konec vojne napovedal že vsaj 37-krat

Glede na analizo portala CNN je ameriški predsednik Donald Trump od konca marca vsaj 37-krat dejal, da je dogovor z Iranom o koncu vojne na Bližnjem vzhodu neizbežen ali da si Teheran dogovora obupno želi. Kljub večkratnim napovedim, da bo mirovni sporazum podpisan v le nekaj dneh ali tednih, se to do danes še ni zgodilo. Je pa Trump sinoči znova napovedal zmago, ki jo bo dosegel v naslednjih dveh tednih.

7.18 Iran in Izrael ob kršitvi premirja grozita s povračilnimi ukrepi

Iran in Izrael trdita, da sta po včerajšnjih prvih napadih po aprilski uvedbi premirja končala medsebojne napade. Izraelski premier Benjamin Netanjahu je dejal, da njegova država trenutno zadržuje ogenj, hkrati pa je poudaril, da boj proti Iranu in Hezbolahu "še ni končan". Pred tem so vojaške operacije proti Izraelu ustavile tudi iranske oborožene sile, ob tem pa sporočile, "da če se bodo agresivna in sovražna dejanja, tudi v južnem Libanonu, nadaljevala, bodo sledili veliko hujši in uničujoči ukrepi kot prej", poroča BBC.

Prvi spopadi po aprilskem dogovoru o začasni prekinitvi ognja so izbruhnili v nedeljo zvečer, ko je Iran kot odgovor na izraelsko vojaško posredovanje v Libanonu proti Izraelu izstrelil serijo raket. Kmalu po tem se je odzvala tudi izraelska vojska in izvedla napade na vojaške cilje v zahodnem in osrednjem Iranu.

Ameriški predsednik Donald Trump je ob skrbi, da bi lahko napadi ogrozili prizadevanja za konec vojne na Bližnjem vzhodu, obe državi pozval k prekinitvi spopadov. V pogovoru za britanski BBC je dodatno pojasnil, da se je prek telefona slišal z izraelskim premierjem Netanjahujem ter ga pozval, naj se na iranske napade ne odziva.

Po njegovih navedbah mu Netanjahu ni kljuboval, a so bile izraelske rakete v času njunega pogovora že v zraku. "Če mu rečem, naj nekaj naredi, to tudi stori," je povedal Trump. Izraelski premier naj bi Trumpu sicer povedal še, da ima pravico do samoobrambe.

"Če mu rečem, naj nekaj naredi, to tudi stori," je o odnosu z Netanjahujem povedal Trump. | Foto: Reuters "Če mu rečem, naj nekaj naredi, to tudi stori," je o odnosu z Netanjahujem povedal Trump. Foto: Reuters

6.59 Pri Hormuški ožini strmoglavil ameriški vojaški helikopter

V bližini Hormuške ožine je v ponedeljek strmoglavil ameriški vojaški helikopter, pri čemer so rešili dva člana posadke, poroča The New York Times.

Več preberite v spodnji novici:

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Novice Pri Hormuški ožini strmoglavil ameriški vojaški helikopter
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