Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
K. M., STA

Torek,
12. 5. 2026,
7.04

Osveženo pred

57 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,41

Natisni članek

Natisni članek
ZDA Donald Trump vojna Iran

Torek, 12. 5. 2026, 7.04

57 minut

Bližnji vzhod

Iran: Druge možnosti ni. Dlje ko bodo zavlačevali, več bodo za to plačali. #vŽivo

Avtorji:
K. M., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,41
Mohammad-Bagher Ghalibaf, predsednik iranskega parlamenta, Mohamad Bager Galibaf | "Vsak drugačen pristop bo popolnoma neuspešen (...). Dlje ko bodo zavlačevali, več bodo za to plačali ameriški davkoplačevalci," je dejal Galibaf. | Foto Guliverimage

"Vsak drugačen pristop bo popolnoma neuspešen (...). Dlje ko bodo zavlačevali, več bodo za to plačali ameriški davkoplačevalci," je dejal Galibaf.

Foto: Guliverimage

Iranske sile so se pripravljene odzvati na vsakršno agresijo, je v ponedeljek izjavil predsednik iranskega parlamenta Mohamad Bager Galibaf. Dodal je, da druge možnosti kot sprejetje iranskega predloga za končanje vojne ni. Ameriški predsednik Donald Trump je iranski odgovor na zadnji predlog ZDA za končanje vojne že zavrnil.

Dnevni pregled najpomembnejših dogodkov: 

7.30 V novih izraelskih napadih na Libanon več mrtvih
7.05 Iran kljub kritikam Trumpa vztraja pri svojem predlogu za končanje vojne

7.30 V novih izraelskih napadih na Libanon več mrtvih

Izraelska vojska je kljub dogovoru o prekinitvi ognja izvedla nove napade na jugu Libanona, v katerih je bilo ubitih šest ljudi. Še sedem ljudi je bilo ranjenih, ob sklicevanju na lokalne medije poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Po navedbah libanonskih medijev so izraelske sile zadele hišo v kraju Kfar Dounine, izvedle pa so tudi napade na cilje drugod na jugu države.

Izraelska vojska je zračne napade na Libanon in kopensko operacijo na jugu države začela 2. marca, potem ko je šiitsko gibanje Hezbolah z raketnim obstreljevanjem Izraela odgovorilo na izraelsko-ameriške napade na Iran.

V Libanonu sicer od 17. aprila velja prekinitev ognja med Izraelom in Hezbolahom, vendar se medsebojni napadi kljub temu nadaljujejo. V izraelskih napadih je bilo od 2. marca po podatkih oblasti v Libanonu ubitih več kot 2800 ljudi.

V luči nadaljevanja izraelske agresije so libanonske oblasti nedavno pozvale ameriškega veleposlanika v Bejrutu, naj pritisne na Izrael, da ustavi napade med prekinitvijo ognja.

7.05 Iran kljub kritikam Trumpa vztraja pri svojem predlogu za končanje vojne

"Naše oborožene sile so pripravljene odgovoriti in dati lekcijo za vsakršno agresijo. Slaba strategija in slabe odločitve vedno vodijo do slabih rezultatov – svet to že razume," je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP povedal Galibaf.

Prepričan je, da druge možnosti kot sprejetje iranskega predloga za končanje vojne ni. "Vsak drugačen pristop bo popolnoma neuspešen (...). Dlje ko bodo zavlačevali, več bodo za to plačali ameriški davkoplačevalci," je dodal.

Ameriški predsednik Donald Trump je iranski predlog označil za popolnoma nesprejemljiv. Po poročanju televizije ABC naj bi ga najbolj razjezila zahteva Teherana po odškodnini za vso vojno škodo, ki so jo od njenega začetka 28. februarja povzročili ZDA in Izrael.

Trump je v ponedeljek znova zagotovil, da bodo ZDA dosegle popolno zmago nad Iranom. Kot je dodal, trenutno prekinitev ognja "umetno ohranjajo pri življenju".

Ameriški časnik Wall Street Journal je medtem v ponedeljek ob sklicevanju na vire poročal, da so Združeni arabski emirati v začetku aprila, v času, ko je Trump razglasil prekinitev ognja, izvedli napade na Iran. Ti so bili usmerjeni na rafinerijo na iranskem otoku Lavan.

Donald Trump tiskovka
Novice Donald Trump trdi: Dosegli bomo popolno zmago
IRCG
Novice Iran: Vsak napad na iranske tankerje bo vodil v močan napad na ameriško središče
Hormuška ožina
Novice "Dejanja ZDA predstavljajo nevarno eskalacijo. Posledice so možne tudi zunaj Bližnjega vzhoda."
ZDA Donald Trump vojna Iran
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakupi do 24 obrokov

Nakupi do 24 obrokov

Preverite pestro ponudbo televizorjev, računalnikov, zvočnikov, skirojev, pomivalnih in sušilnih strojev, izdelkov za vrt in okolico. Dostava je brezplačna.
Modri Fon maja

Modri Fon maja

Z mobitelom Honor Magic8 Pro ali Honor 600 Lite dobite vrhunsko tehnologijo, izjemno vzdržljivost in napredne funkcije. Preverite.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Če optike še nimate, je rešitev NEO 5G prek mobilnega omrežja.