Iran: Druge možnosti ni. Dlje ko bodo zavlačevali, več bodo za to plačali. #vŽivo

Iranske sile so se pripravljene odzvati na vsakršno agresijo, je v ponedeljek izjavil predsednik iranskega parlamenta Mohamad Bager Galibaf. Dodal je, da druge možnosti kot sprejetje iranskega predloga za končanje vojne ni. Ameriški predsednik Donald Trump je iranski odgovor na zadnji predlog ZDA za končanje vojne že zavrnil.

7.30 V novih izraelskih napadih na Libanon več mrtvih

7.05 Iran kljub kritikam Trumpa vztraja pri svojem predlogu za končanje vojne

Izraelska vojska je kljub dogovoru o prekinitvi ognja izvedla nove napade na jugu Libanona, v katerih je bilo ubitih šest ljudi. Še sedem ljudi je bilo ranjenih, ob sklicevanju na lokalne medije poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Po navedbah libanonskih medijev so izraelske sile zadele hišo v kraju Kfar Dounine, izvedle pa so tudi napade na cilje drugod na jugu države.

Izraelska vojska je zračne napade na Libanon in kopensko operacijo na jugu države začela 2. marca, potem ko je šiitsko gibanje Hezbolah z raketnim obstreljevanjem Izraela odgovorilo na izraelsko-ameriške napade na Iran.

V Libanonu sicer od 17. aprila velja prekinitev ognja med Izraelom in Hezbolahom, vendar se medsebojni napadi kljub temu nadaljujejo. V izraelskih napadih je bilo od 2. marca po podatkih oblasti v Libanonu ubitih več kot 2800 ljudi.

V luči nadaljevanja izraelske agresije so libanonske oblasti nedavno pozvale ameriškega veleposlanika v Bejrutu, naj pritisne na Izrael, da ustavi napade med prekinitvijo ognja.

"Naše oborožene sile so pripravljene odgovoriti in dati lekcijo za vsakršno agresijo. Slaba strategija in slabe odločitve vedno vodijo do slabih rezultatov – svet to že razume," je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP povedal Galibaf.

Prepričan je, da druge možnosti kot sprejetje iranskega predloga za končanje vojne ni. "Vsak drugačen pristop bo popolnoma neuspešen (...). Dlje ko bodo zavlačevali, več bodo za to plačali ameriški davkoplačevalci," je dodal.

Ameriški predsednik Donald Trump je iranski predlog označil za popolnoma nesprejemljiv. Po poročanju televizije ABC naj bi ga najbolj razjezila zahteva Teherana po odškodnini za vso vojno škodo, ki so jo od njenega začetka 28. februarja povzročili ZDA in Izrael.

Trump je v ponedeljek znova zagotovil, da bodo ZDA dosegle popolno zmago nad Iranom. Kot je dodal, trenutno prekinitev ognja "umetno ohranjajo pri življenju".

Ameriški časnik Wall Street Journal je medtem v ponedeljek ob sklicevanju na vire poročal, da so Združeni arabski emirati v začetku aprila, v času, ko je Trump razglasil prekinitev ognja, izvedli napade na Iran. Ti so bili usmerjeni na rafinerijo na iranskem otoku Lavan.