Avtorji:
P. P., STA

Sobota,
16. 5. 2026,
17.24

Osveženo pred

9 minut

Iran bi se dogovoril: ta poteza bi Evropo rešila pred krizo

pristanišče Rotterdam | Hormuška ožina ostaja zaprta za plovila, povezana z državami, ki jih v Teheranu vidijo kot sovražne. Če bi Iran sprostil promet za ladje, namenjene v Evropo, bi to za staro celino pomenilo izjemno olajšanje. | Foto Gulliverimage

Iranski mediji so danes poročali, da se Teheran z evropskimi državami pogovarja o sprostitvi plovbe skozi Hormuško ožino za njihove ladje, navajajo tuje tiskovne agencije. Visok iranski uradnik pa je sporočil, da so razvili mehanizem za urejanje pomorskega prometa skozi ožino, ki definira plovne poti in sistem pobiranja pristojbin.

Iranski mediji so danes poročali, da se oblasti v Teheranu z evropskimi državami pogovarjajo o sprostitvi plovbe skozi ožino za njihove ladje, čeprav pri tem niso navedli, za katere države naj bi šlo, navaja francoska tiskovna agencija AFP.

Hormuška ožina sicer ostaja zaprta za plovila, povezana z državami, ki jih v Teheranu vidijo kot sovražne, medtem ko ZDA od 13. aprila kljub zaustavitvi neposrednih spopadov z Iranom ohranjajo pomorsko blokado iranskih pristanišč kot odgovor na zaprtje ožine.

Ožino spet prečka več ladij, namenjenih v "prijateljske" države

Iranska mornarica je kljub tem ukrepom omogočila prečkanje ožine za več ladij iz azijskih držav, kot so Pakistan, Japonska in zlasti Kitajska.

Iranski svet za nacionalno varnost je že konec marca odobril predlog zakona o uvedbi pristojbin za plovila, ki prečkajo Hormuško ožino. | Foto: Reuters Iranski svet za nacionalno varnost je že konec marca odobril predlog zakona o uvedbi pristojbin za plovila, ki prečkajo Hormuško ožino. Foto: Reuters Iran je zaradi ameriško-izraelskih napadov konec februarja zaprl strateško pomembno Hormuško ožino, skozi katero se je pred tem stekala petina svetovne proizvodnje nafte in zemeljskega plina. Poteza je močno pretresla svetovne trge in okrepila strahove pred morebitno krizo, v zadnjih tednih pa tudi pozive k sklenitvi dogovora, ki bi omogočil njeno ponovno odprtje.

Iran pripravil strokovni mehanizem za upravljanje ožine

Vodja iranskega parlamentarnega odbora za nacionalno varnost in zunanjo politiko Ebrahim Azizi je medtem danes na omrežju X sporočil, da je Iran "v okviru svoje nacionalne suverenosti in z namenom zagotavljanja varnosti mednarodne trgovine pripravil strokovni mehanizem za upravljanje prometa v Hormuški ožini".

Dodal je, da bodo v mehanizem vključena le trgovska plovila, ki bodo ustrezno sodelovala z iranskimi oblastmi, in da bo Iran zaračunaval pristojbine za prečkanje ožine po vnaprej določenih poteh, navaja španska tiskovna agencija EFE.

Iranska blagajna se polni s pristojbinami

Iranski svet za nacionalno varnost je že konec marca odobril predlog zakona o uvedbi pristojbin za plovila, ki prečkajo Hormuško ožino, a mora predlog prestati še razpravo in glasovanje v parlamentu. Čeprav zakon še ni začel veljati, je iranska centralna banka konec aprila sporočila, da je že začela prejemati plačila za prečkanje ožine.

