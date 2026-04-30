Četrtek, 30. 4. 2026, 11.59

Invazija meduz v Tržaškem zalivu: ribiči že ves teden ne morejo izpluti

Meduze | Meduze rodu Rhizostoma sicer niso nevarne ljudem. | Foto Reuters

Tržaški zaliv so znova preplavile meduze, ki ribičem že teden dni preprečujejo, da bi izpluli iz pristanišča.

Na družbenih omrežjih so zaokrožili fotografije in posnetki meduz, ki so preplavile Tržaški zaliv. Meduz je toliko, da tržaški ribiči že ves teden ne morejo izpluti iz pristanišča. Ker se meduze raztezajo tudi do 20 metrov pod gladino, so ribiške mreže neuporabne, saj se ob potopu napolnijo z meduzami, vitli pa jih potem ne morejo dvigniti. 

"Upamo, da se bomo lahko v roku dveh tednov vrnili na delo in da te razmere ne bodo vztrajale ves maj," je za portal TriestePrima dejal ribič Diego Sugan. Ribiči sicer upajo, da bi jim na pomoč lahko priskočila burja, kar pa bi po oceni Nacionalnega inštituta za oceanografijo in eksperimentalno geofiziko lahko povzročilo še dodatne težave. Veter bi namreč meduze lahko razširil proti jugu države, prav tako bi lahko meduze, ki se zdaj zadržujejo globlje pod gladino, priplavale na površje. 

Invazije meduz vse pogostejše

Z invazijo meduz se v Tržaškem zalivu ne soočajo prvič. Raziskovalka z Nacionalnega inštituta za oceanografijo in eksperimentalno geofiziko (OGS) Valentina Tirelli je za Rai News pojasnila, da težava ni toliko v količini, temveč v pogostosti invazij meduz, kar kaže na postopno segrevanje morja zaradi podnebnih sprememb. "Če so se te včasih pojavljale na od 10 do 15 let, se zdaj na pet ali celo na tri leta," je dejala Tirelli. Z invazijo meduz so se v Tržaškem zalivu soočali že leta 2021 in tudi leta 2023. Meduze rodu Rhizostoma sicer niso nevarne ljudem, lahko pa ob stiku opeče.

