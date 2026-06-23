Indijo pretresa nov primer brutalnega skupinskega posilstva

Več kot 13 let po tem, ko je skupinsko posilstvo Indijke na avtobusu v Delhiju pretreslo svet, iz države poročajo o novem primeru skupinskega posilstva, ki po brutalnosti spominja na ta zločin. Aktivisti opozarjajo, da je zgodba žrtve tudi dokaz brezbrižnosti policije in zdravstvenih ustanov, s katero se redno soočajo ženske, ki so preživele spolno nasilje v Indiji, zlasti v manjših mestih in vaseh, poroča BBC.

28-letna mati štirih otrok je za BBC Hindi povedala, da jo je skupina moških napadla v noči na 11. junij na njenem domu v vasi v okrožju Begusarai v zvezni državi Bihar na severu Indije, ki velja za eno najbolj socialno in ekonomsko zaostalih v državi.

Ženska je podrobno opisala grozljiv napad in povedala, da je bila na zunanjem stranišču svoje hiše, ko je vanj vdrlo pet moških.

"Slekli so me, mi zamašili usta in zavezali roke. Ko sem se poskušala upreti, so me porezali z rezilom in me posilili," je dodala.

Njen mož je sprva mislil, da zunaj joka potepuška mačka, nato pa je postal sumničav in odšel preverit, kaj se dogaja. Svojo ženo je našel nezavestno in v kritičnem stanju ter jo odpeljal na policijsko postajo, oddaljeno približno tri kilometre od doma. Tam naj bi policisti zavrnili prijavo in mu svetovali, naj jo odpelje k zdravniku. Kazenska ovadba je bila uradno vložena šele dva dni pozneje.

Primer je pritegnil pozornost javnosti, potem ko so zdravniki potrdili, da so bili med napadom uporabljeni predmeti, ki so jih odstranili iz telesa žrtve. 28-letnica je policiji predala celo tulec naboja, ki naj bi bil po njenih besedah eden od predmetov, s katerim so jo napadli.

Aretirali dva osumljenca, druge še iščejo

Načelnik policije Begusarai je za BBC povedal, da je zdravniško poročilo potrdilo spolni napad. Primer zdaj preiskuje posebna preiskovalna skupina. Policija je doslej aretirala dva osumljenca, medtem ko druge še iščejo.

Primer je v Indiji sprožil val ogorčenja in primerjave z grozljivim skupinskim posilstvom in umorom 23-letne študentke v Delhiju leta 2012. Zločin je takrat sprožil množične proteste po vsej Indiji in ogorčenje po celem svetu ter spodbudil strožje zakone proti posilstvu, vključno s smrtno kaznijo za najhujše primere.