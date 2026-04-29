Avtorji:
A. P. K., STA

Sreda,
29. 4. 2026,
13.46

Osveženo pred

21 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Indijec izkopal sestrino truplo in ga prinesel na banko

Indija, truplo | Telo pokojne so oblasti po incidentu odpeljale nazaj na pokopališče. (Fotografija je simbolična.) | Foto Reuters

Jitu Munda iz zvezne države Odisha na vzhodu Indije je v ponedeljek izkopal posmrtne ostanke sestre in jih prinesel v bančno poslovalnico, potem ko mu je banka zavrnila dostop do njenega bančnega računa brez ustreznega dokazila o smrti, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Munda je v ponedeljek poskušal dvigniti denar z bančnega računa sestre, vendar mu je banka Indian Overseas to zavrnila s pojasnilom, da mora predložiti ustrezno pooblastilo ali dokazilo o smrti. Munda mrliškega lista ni imel, zato se je po navedbah banke v poslovalnico pozneje vrnil s truplom sorojenke.

Indijski mediji so posneli bosega moškega, ki na rami nosi nekaj, kar je videti kot truplo, deloma zavito v plastiko.

Moški je član plemenske skupnosti in nepismen

Po poročanju indijske televizije NDTV je Munda član plemenske skupnosti in nepismen, zato ni razumel zahtev bančnih uslužbencev. Telo pokojne so oblasti po incidentu odpeljale nazaj na pokopališče.

Banka je v torek na družbenem omrežju X zapisala, da so trem dedičem pokojne izplačali znesek, potem ko so oblasti izdale mrliški list.

Vrzeli v dokumentaciji

V Indiji je registracija rojstev in smrti sicer obvezna, toda ponekod po državi, zlasti na podeželju, še vedno obstajajo vrzeli v dokumentaciji, zato družine nimajo vedno uradnih potrdil.

Do 24 obrokov brez obresti

Preverite ponudbo klimatskih naprav, pametnih ur, kosilnic, televizorjev, zvočnikov, prenosnih računalnikov, kamer in drugih izdelkov.
Modri Fon aprila

Pomlad je pravi čas za pameten prihranek: z mobitelom Samsung Galaxy A26 256 GB prihranite 129 EUR, s Samsungom Galaxy S26 Ultra 256 GB pa 225 EUR.
Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Če optike še nimate, je rešitev NEO 5G prek mobilnega omrežja.