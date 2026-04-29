Jitu Munda iz zvezne države Odisha na vzhodu Indije je v ponedeljek izkopal posmrtne ostanke sestre in jih prinesel v bančno poslovalnico, potem ko mu je banka zavrnila dostop do njenega bančnega računa brez ustreznega dokazila o smrti, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Munda je v ponedeljek poskušal dvigniti denar z bančnega računa sestre, vendar mu je banka Indian Overseas to zavrnila s pojasnilom, da mora predložiti ustrezno pooblastilo ali dokazilo o smrti. Munda mrliškega lista ni imel, zato se je po navedbah banke v poslovalnico pozneje vrnil s truplom sorojenke.

Indijski mediji so posneli bosega moškega, ki na rami nosi nekaj, kar je videti kot truplo, deloma zavito v plastiko.

In India's Keonjhar, Odisha, a tribal man reportedly carried his deceased sister's skeleton to a bank in an attempt to withdraw money from her account. The Sub-Collector later intervened in the case.

Moški je član plemenske skupnosti in nepismen

Po poročanju indijske televizije NDTV je Munda član plemenske skupnosti in nepismen, zato ni razumel zahtev bančnih uslužbencev. Telo pokojne so oblasti po incidentu odpeljale nazaj na pokopališče.

Banka je v torek na družbenem omrežju X zapisala, da so trem dedičem pokojne izplačali znesek, potem ko so oblasti izdale mrliški list.

🇮🇳#MUNDO #CHTV



Jitu Munda llevó el esqueleto de su hermana a un banco en Keonjhar, India, para demostrar su fallecimiento y retirar sus ahorros.



Ante la falta de comprensión de los trámites legales, Munda exhumó el cadáver de su hermana de su tumba en el pueblo de Dianali,… pic.twitter.com/872866H52x — CHTV HONDURAS (@ChtvH3124) April 28, 2026

Vrzeli v dokumentaciji

V Indiji je registracija rojstev in smrti sicer obvezna, toda ponekod po državi, zlasti na podeželju, še vedno obstajajo vrzeli v dokumentaciji, zato družine nimajo vedno uradnih potrdil.