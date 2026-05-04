Ponedeljek, 4. 5. 2026, 8.09

Incident pri pristajanju: boeing trčil v drog na avtocesti #video

Letalo družbe United Airlines, ki je v nedeljo letelo iz Benetk, je med približevanjem mednarodnemu letališču Newark trčilo v drog cestne svetilke na bližnji avtocesti. V incidentu se je lažje poškodoval voznik tovornjaka s priklopnikom.

Nesreča boeinga na poletu 169 United Airlines se je zgodila v nedeljo okoli 14. ure po lokalnem času med zaključevanjem prileta na mednarodno letališče Newark, pri čemer je letalo zrušilo drog in poškodovalo tovorno vozilo, ki je prav takrat peljalo po avtocesti, so sporočili s prometne uprave New Yorka in New Jerseyja.

Posadko suspendirali

Boeing 767-400 je vzletel iz Benetk in varno pristal v Newarku, so navedli pri Zvezni upravi za letalstvo (FAA).

"Naša vzdrževalna ekipa ocenjuje škodo na letalu," je v izjavi dejal tiskovni predstavnik letalske družbe. "Opravili bomo temeljito varnostno preiskavo incidenta," je še povedal in dodal, da so posadko v okviru preiskave suspendirali.

Sporočili so še, da ni bil poškodovan noben član posadke ali potnik, letalo pa naj bi utrpelo le manjšo škodo. Osebje letališča je preverilo vzletno-pristajalno stezo za morebitne razbitine, a je delovanje letališča hitro steklo nemoteno naprej.

Voznik tovornjaka s priklopnikom je utrpel lažje poškodbe in so ga že odpustili iz bolnišnice.

Inšpektor nacionalnega odbora naj bi v Newark prispel v ponedeljek, še poroča Reuters, ki se je skliceval na izjavo tiskovnega predstavnika FAA. Z uprave so še sporočili, da so letalski družbi United Airlines naročili, naj preiskovalcem zagotovi in ​​izroči snemalnik zvoka v pilotski kabini ter snemalnik podatkov o poletu.

