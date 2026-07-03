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Avtor:
Sa. B.

Petek,
3. 7. 2026,
6.24

Osveženo pred

7 minut

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Natisni članek

Natisni članek
protest Združeni narodi New York policija

Petek, 3. 7. 2026, 6.24

7 minut

Incident pred sedežem ZN: moški se je zažgal #video

Avtor:
Sa. B.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

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Pred sedežem Združenih narodov (ZN) v New Yorku se je zgodil incident. Po poročanju ameriških medijev se je okoli 19. ure po lokalnem času tam v znak protesta za Tibet zažgal moški. Nadzorne kamere so ujele trenutek, kako je razprl tibetansko zastavo in se nato zažgal. V kritičnem stanju so ga prepeljali v bolnišnico.

Incident se je zgodil na križišču 43. ulice in Prve avenije. Protest naj bi bil povezan s tibetansko vlado v izgnanstvu. Policija je sprožila preiskavo, na kraju dogodka pa so našli lističe s sporočilom "Kitajska, ven iz Tibeta". Zastava je na pločniku ostala še približno eno uro, potem pa so jo odstranili.

Zastava, ki jo je moški razprl, preden se je zažgal, je simbol neuspešne vstaje proti kitajski oblasti leta 1959. Po propadu te vstaje sta bila v severni Indiji ustanovljena tibetanski parlament in vlada v izgnanstvu. Kitajska te regije ne priznava in vztraja, da je Tibet del Kitajske že od 13. stoletja. Nadzor nad regijo so prevzeli leta 1951, dogodek pa takrat označili za "mirno osvoboditev". Tibetanski duhovni vodja dalajlama medtem trdi, da je bil Tibet v času, ko je v regijo vstopila kitajska vojska, neodvisna država.

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