Incident med Rusijo in Veliko Britanijo

Dnevni pregled dogodkov



6.05 Rusija trdi, da so britanska letala kršila ruski zračni prostor

Ruski predsednik Vladimir Putin je poskuse ukinitve ruske kulture in same Rusije označil za "jalove". "To je preprosto neumno. Tisti, ki mislijo drugače, pa se žal niso naučili lekcij zgodovine," je dodal Putin na festivalu Tavrida.ART na Krimu.

Putin je poudaril, da so letos v ekipi festivala tudi ljudje z osvobojenih ozemelj, iz Ljudske republike Doneck in Lugansk. "Danes ste skupaj, pripravljeni združiti prizadevanja za doseganje skupnih ciljev, in to pomeni, da veste, da morate biti skupaj, če želite biti močni. Tega nas uči celotna bogata tisočletna zgodovina Rusije," je dejal.

"Vemo, da so vse težave in preizkušnje čas novih priložnosti, in o tem pogosto govorimo. Čas je, da ste drzni, in prav to ste," je dejal Putin.

Rusko bojno letalo je zasledovalo britansko letalo iz ruskega zračnega prostora, je sporočilo rusko obrambno ministrstvo. Britansko izvidniško letalo naj bi kršilo ruski zračni prostor v bližini rta Svyatoy Nos, ki leži med Barentsovim in Belim morjem.