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Avtorji:
K. M., STA

Torek,
30. 6. 2026,
18.37

Osveženo pred

4 minute

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Zadar Šibenik Split Dalmacija neurje

Torek, 30. 6. 2026, 18.37

4 minute

Hudo neurje s točo v Dalmaciji: ohladilo se je za 15 stopinj Celzija, udar strele zanetil dva požara

Avtorji:
K. M., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

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Neurje Dalmacija požar Čiovo | Požar na Čiovu po udaru strele | Foto Pixsell/Ivana Ivanovic

Požar na Čiovu po udaru strele

Foto: Pixsell/Ivana Ivanovic

Na Hrvaškem, ki je že več dni v primežu vročinskega vala, so danes v več mestih zabeležili rekordno visoke temperature, med drugim v Splitu. Dele Dalmacije je popoldne zajelo neurje z močnimi nalivi in točo, na Pelješcu in Čiovu pa je zagorelo po udaru strele, poročajo hrvaški mediji.

Požar je izbruhnil v času, ko je večji del Dalmacije prizadela nenadna sprememba vremena. Rekordnim temperaturam je sledila močna nevihta z orkanskim vetrom, močnim dežjem in lokalno točo. Močni sunki vetra lahko otežijo gašenje požarov.

Popoldne je južni del Dalmacije od gorovja Biokovo do Dubrovnika zajelo neurje. Najhuje je bilo okoli kraja Vrgorac, kjer je padlo okoli 25 litrov dežja na kvadratni meter. Ponekod je padala tudi toča, poroča spletni portal Dalmacija Danas.

Ohladilo se je za 15 stopinj Celzija 

Hitra sprememba vremena je prinesla tudi občuten padec temperature. V okolici Vrgorca se je ob neurju ohladilo za 15 stopinj, in sicer na okoli 20 stopinj Celzija, še piše Dalmacija Danas.

Split, Šibenik in Zadar z rekordnimi temperaturami

V Splitu so danes izmerili najvišjo temperaturo v tem dalmatinskem mestu, odkar od leta 1948 izvajajo meritve, je sporočil hrvaški hidrometeorološki zavod. Živo srebro se je ob 16.20 povzpelo na 39,6 stopinj Celzija, s čimer je padel rekord 38,6 stopinje, kolikor so izmerili julija 1950.

V Zadru in Šibeniku so medtem danes zabeležili rekordne temperature za junij. Po podatkih hrvaškega hidrometeorološkega zavoda so v Šibeniku ob 11. uri izmerili 37,7 stopinje Celzija, s čimer so presegli rekord 37,6 stopinje iz junija 2007.

V Zadru so medtem ob 11. uri zabeležili 36,1 stopinje, kar je najvišja vrednost za junij v tem mestu. Prejšnji rekord je bil 35 stopinj, kolikor so izmerili junija 2019.

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