Huda nesreča v Turčiji: v rudniku umrlo vsaj 28 ljudi

Nesreča se je v petek zgodaj zvečer zgodila v mestu Amasra ob Črnem morju, rudarji pa so ujeti okoli 300 metrov pod zemljo.

Turški minister za zdravje Fahrettin Koca je na Twitterju sporočil, da 11 ljudi, ki so jih rešili iz rudnika, zdravijo v bolnišnici, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Ocenjujemo, da je 15 naših rudarjev (ujetih) spodaj in jih poskušamo rešiti," pa je na prizorišču ene najhujših industrijskih nesreč v Turčiji v zadnjih letih danes dejal turški notranji minister Suleyman Soylu.

V času eksplozije je bilo v rudniku približno 110 rudarjev, od tega jih je 49 delalo na "tveganem" območju med 300 in 350 metri pod zemljo, je po poročanju britanskega BBC še povedal notranji minister.

Turkish officials say an explosion inside a coal mine has left 14 people dead and at least 28 injured, while nearly 50 remain trapped underground.



Several rescue teams were dispatched to the area, including from neighboring provinces. https://t.co/r4npEJepxK