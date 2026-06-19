Huda nesreča na Krku: v trčenju treh avtomobilov umrla ena oseba, udeleženi tudi slovenski vozili

Na hrvaškem otoku Krk, nedaleč od odcepa Njivice, se je zgodila huda prometna nesreča, v kateri je umrla ena oseba, piše Index.hr. Po prvih podatkih so bila v nesreči udeležena tri osebna vozila, od katerih je eno registrirano na Hrvaškem in dve v Sloveniji.

Zaradi preiskave in odstranjevanja posledic nesreče je promet na tem odseku preusmerjen, voznikom pa svetujejo dodatno previdnost in uporabo alternativnih poti, kjer je to mogoče.

Policija izvaja preiskavo, da bi ugotovila okoliščine in vzrok nesreče. Več informacij bo na voljo po zaključku kriminalistične preiskave.