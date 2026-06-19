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Avtor:
K. M.

Petek,
19. 6. 2026,
16.51

Osveženo pred

1 minuta

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Natisni članek
otok Krk nesreča nesreča žrtve

Petek, 19. 6. 2026, 16.51

1 minuta

Huda nesreča na Krku: v trčenju treh avtomobilov umrla ena oseba, udeleženi tudi slovenski vozili

Avtor:
K. M.

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Otok Krk | V nesreči na Krku sta bili udeleženi tudi slovenski vozili. | Foto STA

V nesreči na Krku sta bili udeleženi tudi slovenski vozili.

Foto: STA

Na hrvaškem otoku Krk, nedaleč od odcepa Njivice, se je zgodila huda prometna nesreča, v kateri je umrla ena oseba, piše Index.hr. Po prvih podatkih so bila v nesreči udeležena tri osebna vozila, od katerih je eno registrirano na Hrvaškem in dve v Sloveniji.

Zaradi preiskave in odstranjevanja posledic nesreče je promet na tem odseku preusmerjen, voznikom pa svetujejo dodatno previdnost in uporabo alternativnih poti, kjer je to mogoče.

Policija izvaja preiskavo, da bi ugotovila okoliščine in vzrok nesreče. Več informacij bo na voljo po zaključku kriminalistične preiskave.

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