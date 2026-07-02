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Avtorji:
Sa. B., STA

Četrtek,
2. 7. 2026,
13.35

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Natisni članek
Zagreb Hrvaška Andrej Plenković trčenje

Četrtek, 2. 7. 2026, 13.35

1 ura, 3 minute

Hrvaški premier Andrej Plenković udeležen v prometni nesreči

Avtorji:
Sa. B., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

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Andrej Plenković | Plenković se je po pisanju hrvaškega portala Index vozil v oklepni limuzini audi A8 L security. | Foto Reuters

Plenković se je po pisanju hrvaškega portala Index vozil v oklepni limuzini audi A8 L security.

Foto: Reuters

V središču Zagreba se je danes zgodila manjša prometna nesreča, v kateri sta bili udeleženi vozili iz varovane kolone hrvaškega premierja Andreja Plenkovića. Kot so za medije pojasnili iz vlade, je vozilo, v katerem se je peljal Plenković, trčilo v drugo vozilo iz varovane kolone. V nesreči ni bilo poškodovanih.

Vozili sta trčili ob vračanju premierja s seje vlade, ki je potekala v Narodni in univerzitetni knjižnici (NSK). "Nihče ni bil poškodovan. V prometni nesreči niso bila udeležena druga vozila, prav tako niso bili ogroženi pešci," je za hrvaški Večernji list potrdil tiskovni predstavnik vlade Marko Milić.

Policija opravlja ogled kraja nesreče, s katerim bo ugotovila vse okoliščine dogodka.

Plenković se je po pisanju hrvaškega portala Index vozil v oklepni limuzini audi A8 L security, ki jo hrvaško notranje ministrstvo uporablja za prevoz najvišjih državnih predstavnikov in drugih posebej varovanih oseb. Vozilo zaradi zaščitnih jeklenih plošč, večslojnih neprebojnih stekel ter sistemov za zaščito pred eksplozijami in kemičnimi napadi tehta skoraj štiri tone.

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