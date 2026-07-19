Hrvaški otok prizadelo hudo neurje: nasedlo sedem jadrnic, domačini pomagali članom posadke

Hrvaški otok Unije je ponoči zajelo silovito neurje z orkanskim vetrom. Na lokalni plaži je nasedlo sedem jadrnic s skupno okoli 50 ljudmi na krovu, ki se jim je uspelo rešiti. Na srečo nihče ni bil poškodovan, poroča Morski.hr.

Najhuje je bilo okoli tretje ure zjutraj, ko je orkanski veter odnašal vse pred seboj. Poškodovanih je bilo sedem jadrnic, na katerih je bilo skupno okoli 50 članov posadke.

Kot je povedal podpredsednik sveta krajevne skupnosti Unije Žarko Mrkobrada, so ljudje sami poskakali z ladij in se zatekli v bar, kjer so jim domačini kuhali čaj in kavo.

"Nikoli še ni bilo tako hudo. Na odprtem morju so se sicer že dogajale nesreče in nekaj plovil je že nasedlo, vendar kaj takega vidim prvič v življenju," je še povedal Mrkobrada.