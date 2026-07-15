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Avtorji:
M. L., STA

Sreda,
15. 7. 2026,
17.04

Osveženo pred

34 minut

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Natisni članek

Natisni članek
Hrvaška Hrvaška policija kazen

Sreda, 15. 7. 2026, 17.04

34 minut

Hrvaška zaostruje kazni: višje globe za prekrške

Avtorji:
M. L., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,11

Visoke kazni

policija, Hrvaška, hrvaška policija | Foto Shutterstock

Foto: Shutterstock

Na Hrvaškem se zvišujejo globe, za katere je mogoče izdati obvezni prekrškovni nalog ali jih plačati na kraju prekrška. Policija bo po novem lahko pogosteje izrekla tudi pisno ali ustno opozorilo namesto globe. Te novosti prinašajo spremembe zakona o prekrških, ki jih je danes sprejel hrvaški sabor.

Gre za splošni procesni zakon, ki ureja postopek obravnave prekrškov, ne določa pa posameznih prekrškov ali višin glob, saj so te določene v posebnih zakonih.

Višji pragovi za hitrejše kaznovanje

Po novem se zgornja meja globe, za katero bo mogoče izdati obvezni prekrškovni nalog, zvišuje s 663,61 na tisoč evrov. Najvišji znesek globe, ki jo bo mogoče plačati na kraju prekrška, se zvišuje z 265,45 na 390 evrov.

Policija bo imela tudi več možnosti za izrek opozorila namesto globe. Pisno ali ustno opozorilo bo lahko izrekla pri lažjih prekrških, za katere je predpisana globa do 300 evrov. Doslej je bilo opozorilo mogoče izreči le pri prekrških z globo do 132,72 evra.

Dve tretjini globe ob hitrem plačilu

Storilec prekrška bo lahko še naprej plačal dve tretjini izrečene globe, če prekrškovnega naloga ne bo izpodbijal. Če zakon omogoča plačilo globe na kraju prekrška, denimo ob policijskem nadzoru, bo lahko plačal polovico predpisanega zneska.

Zakon o prekrških se uporablja za širok nabor prekrškov, med drugim za prometne prekrške, kršitve javnega reda in miru, občinske odloke ter prekrške na področju trgovine, gostinstva, obrti, davkov, carine, dela in varstva okolja.

Višino glob za posamezne prometne prekrške določa zakon o varnosti cestnega prometa. Za najhujše kršitve, kot sta vožnja pod vplivom alkohola ali hujša prekoračitev hitrosti, ta že zdaj predpisuje globe od 1320 do 2650 evrov, do 60 dni zapora in prepoved vožnje.

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