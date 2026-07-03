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Avtorji:
A. P. K., STA

Petek,
3. 7. 2026,
15.49

Osveženo pred

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Natisni članek
apartma turizem Hrvaška energijska pijača zakon

Petek, 3. 7. 2026, 15.49

1 ura, 1 minuta

Hrvaška z novim zakonom nad oddajanje na črno

Avtorji:
A. P. K., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

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hrvaška, morje, dopust, počitnice, apartma | Zakon uvaja tudi obvezno rekategorizacijo: za apartmaje in hiše za počitnice vsakih deset let, za mladinske hotele in podobne objekte vsakih pet let ter za zasebne ponudnike prav tako vsakih deset let, medtem ko se za hotele in kampe podaljšuje na pet let. | Foto Shutterstock

Zakon uvaja tudi obvezno rekategorizacijo: za apartmaje in hiše za počitnice vsakih deset let, za mladinske hotele in podobne objekte vsakih pet let ter za zasebne ponudnike prav tako vsakih deset let, medtem ko se za hotele in kampe podaljšuje na pet let.

Foto: Shutterstock

Hrvaški sabor je danes sprejel novi zakon o gostinstvu, katerega namen je zajeziti neregistrirano kratkoročno oddajanje nastanitev. Zakon prinaša vrsto novosti na področju turizma, uvaja pa tudi prepoved strežbe energijskih pijač mladoletnikom.

Vsi ponudniki kratkoročnega oddajanja nastanitev bodo po novem zakonu morali za vsako nastanitveno enoto pridobiti posebno registrsko številko. Brez nje oglaševanje na platformah ne bo mogoče, platforme, ki bodo objavljale neregistrirane nastanitve, pa bodo kaznovane z visokimi globami.

Obvezna rekategorizacija

Zakon uvaja tudi obvezno rekategorizacijo: za apartmaje in hiše za počitnice vsakih deset let, za mladinske hotele in podobne objekte vsakih pet let ter za zasebne ponudnike prav tako vsakih deset let, medtem ko se za hotele in kampe podaljšuje na pet let.

Natančneje določa tudi možnost nastanitve oseb, ki niso člani ožje družine, v stanovanjih, apartmajih in počitniških hišah. Gostinskim podjetjem in samostojnim podjetnikom pa po novem ne bo več mogoče izdati novih dovoljenj za oddajanje apartmajev in sob v stanovanjskih prostorih.

Širitev nadzora

Pomembna novost je tudi širitev nadzora, saj bodo poleg državnega inšpektorata lahko proti neregistrirani dejavnosti ukrepali tudi carinska uprava in komunalni redarji.

Novi zakon med drugim prepoveduje strežbo energijskih pijač osebam, mlajšim od 18 let. Gostinski lokali bodo morali prepoved jasno označiti, gostinci pa bodo morali ob dvomu preveriti starost gosta z osebnim dokumentom.

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