Pomorska policista Mario Vuksanović in Dalibor Đurić sta v petek popoldne na območju Crvenega vrha pri Savudriji rešila izčrpana slovenska državljana, ki so ju morski tokovi odnašali proti odprtemu morju, so sporočili s Policijske uprave Istra.

Pomorska policija je v petek okoli 15.30 ure prejela obvestilo, da v morju na območju Crvenega vrha pri Savudriji plava izčrpana oseba. Pomorska policista Mario Vuksanović in Dalibor Đurić sta s policijskim plovilom P-212 odhitela na pomoč in po približno 20 minutah našla vidno izčrpana slovenska državljana, 69-letnega moškega in 65-letno žensko, ki sta se držala za desko za veslanje stoje (sup).

Kot so pojasnili na PU Istra, se je ženska okoli 12.30 ure odpravila plavat ob obali, nakar jo je veter in močan morski tok začel odnašati proti odprtemu morju v smeri od Crvenega vrha proti Savudriji, zaradi česar se ni mogla vrniti na obalo.

Okoli 13.30 je njen mož opazil, da se žena še ni vrnila, zato se je s supom odpravil proti njej, da bi ji pomagal. Zaradi močnega toka in skalnate obale v bližini se tudi sam ni mogel več vrniti na kopno. Zakonca sta bila v morju vse do 15.52 ure, ko sta ju našla in rešila hrvaška pomorska policista.

Vuksanović in Đurić plavalce pozivata, naj se zadržujejo na območju ograjenih kopališč in naj ne plavajo dlje kot 100 metrov od obale. "Če nameravate na morju uporabljati sup pedalino, kajak ali kakšno drugo prevozno sredstvo, bodite pozorni, da se od obale ne oddaljujete dlje kot 300 metrov," še opozori Đurić.