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Avtor:
Na. R.

Torek,
30. 6. 2026,
11.56

Osveženo pred

13 minut

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Natisni članek
Hrvaška policija kaznivo dejanje prekršek Ministrstvo za pravosodje spremembe globa sodišče

Torek, 30. 6. 2026, 11.56

13 minut

Hrvaška napoveduje strožje kazni za prometne prekrške: sodniki jih ne bodo več mogli zniževati

Avtor:
Na. R.

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Hrvaška avtocesta, prehitevanje | Če bodo spremembe potrjene, bodo vozniki na Hrvaškem kmalu soočeni z bistveno strožjim režimom kaznovanja. Oblasti poudarjajo, da cilj ni polnjenje državnega proračuna, temveč zmanjšanje nevarnega vedenja na cestah in večja zaščita vseh udeležencev v prometu. | Foto Shutterstock

Če bodo spremembe potrjene, bodo vozniki na Hrvaškem kmalu soočeni z bistveno strožjim režimom kaznovanja. Oblasti poudarjajo, da cilj ni polnjenje državnega proračuna, temveč zmanjšanje nevarnega vedenja na cestah in večja zaščita vseh udeležencev v prometu.

Foto: Shutterstock

Na hrvaškem ministrstvu za pravosodje pripravljajo pomembne spremembe na področju prometnih prekrškov, ki bi lahko občutno vplivale na voznike. Med ključnimi novostmi je ukinitev možnosti, da bi sodišča po lastni presoji zniževala zakonsko predpisane globe za najhujše prometne prekrške. Namen ukrepa je zagotoviti enotnejše kaznovanje in povečati prometno varnost.

Predlog sprememb predvideva višje kazni za vrsto najpogostejših in najnevarnejših kršitev. Med njimi so uporaba mobilnega telefona med vožnjo, neuporaba varnostnega pasu, vožnja pod vplivom alkohola ali drog, prekomerna hitrost ter vožnja skozi rdečo luč. Za uporabo mobilnega telefona za volanom bi se kazen lahko zvišala na 300 evrov, medtem ko bi se za najtežje prekrške globe povzpele tudi do 2.700 evrov.

Gre za širši paket ukrepov, s katerimi želi Hrvaška zmanjšati število prometnih nesreč in smrtnih žrtev na cestah. Oblasti menijo, da dosedanja praksa, ko so sodišča pogosto zniževala izrečene globe, ni dosegla želenega preventivnega učinka.

Poleg višjih kazni naj bi država izboljšala tudi učinkovitost njihovega pobiranja. Predvideno je zvišanje najvišjega zneska globe, ki jo je mogoče poravnati na kraju prekrška, prav tako pa se nadaljuje digitalizacija prekrškovnih postopkov.

Strožje kaznovanje ponavljajočih se kršiteljev

Damir Habijan, hrvaški minister za pravosodje | Foto: Marko Prpic/PIXSELL Damir Habijan, hrvaški minister za pravosodje Foto: Marko Prpic/PIXSELL Spremembe zakona bodo posebej občutili ponavljajoči se kršitelji. Za ponavljanje prekrška v treh letih grozi odvzem vozniškega dovoljenja za šest mesecev, za vsak nadaljnji prekršek pa za leto dni.

"Kar zadeva globe, je pomembno, da jih sodišče ne bo moglo več omiliti, če je bil izdan takšen nalog. Mislim, da je to dobro. Obstaja tudi možnost plačila na kraju samem oziroma v roku, ki ga imate za plačilo globe, preden zadeva konča na sodišču," je dejal Damir Habijan, minister za pravosodje. 

Globe predstavljajo le petino celotne prometne slike, pa je dejal Marko Šoštarić s Fakultete za prometne vede. "Druga področja so projektiranje za varnejše ceste in vozila, izobraževanje ter izboljšanje služb za nujne primere. Evalvacija pa bi morala analizirati celoten cestni sistem in ponuditi rešitve tam, kjer so lahko najučinkovitejše." 

policija, Hrvaška, hrvaška policija | Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock

Nekateri vozniki pa se strinjajo, da je udarec po denarnici najučinkovitejši ukrep. "Samo globe rešijo problem. To se najbolje vidi, ko nemški ali avstrijski vozniki pridejo na Hrvaško. V Nemčiji vsi vozijo v skladu z omejitvami, ker prejemajo globe po e-pošti in navadni pošti, ki se hitro izterjajo, ko pa pridejo k nam, vozijo, kakor se jim zljubi, in parkirajo, kjer jim ustreza. Globe niso slaba stvar," meni Željko Miškulin iz Zagreba. "Tudi kajenje v avtomobilu bi morali kaznovati. Veliko sem prevozil v življenju ... pepel pada dol in hitro lahko nastane problem," je še dejal Miškulin.

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