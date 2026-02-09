Sodišče v Hongkongu je prodemokratičnega medijskega magnata Jimmyja Laia danes obsodilo na 20 let zapora zaradi kaznivih dejanj, povezanih s spornim zakonom o nacionalni varnosti. Organizacije za človekove pravice, ki so že ves čas kritične do procesa proti njemu, kazen vidijo kot še en znak krčenja svoboščin v Hongkongu.

Sodišče je 78-letnega Laia, lastnika zdaj že ukinjenega časnika Apple Daily, ki je tudi britanski državljan, decembra lani spoznalo za krivega zarotniškega sodelovanja s tujimi akterji in uporniških medijskih publikacij.

Prva obtožba izhaja iz leta 2020 sprejetega zakona o nacionalni varnosti, s katerim so se oblasti odzvale na večmesečne prodemokratične demonstracije. Ena vodilnih osebnosti teh protestov je bil prav Lai.

Kazen, ki jo je danes Laiu izreklo sodišče, je do zdaj najstrožja za kršitve določb omenjenega zakona, ki je po navedbah oblasti nujen za ohranjanje stabilnosti v mestu, po mnenju kritikov pa je namenjen zatiranju nasprotnikov.

Za zapahi že od leta 2020

Lai je sicer za zapahi že od leta 2020 in dve leti od danes izrečene kazni se prekrivata z do zdaj dosojenimi, kar pomeni, da bo v zaporu preživel dodatnih 18 let, so po poročanju francoske tiskovne agencije AFP pojasnili sodniki.

V prodemokratičnem gibanju v Hongkongu Laia vidijo kot junaka, Peking pa kot izdajalca. Obtožbe je vseskozi zanikal, češ da se je zgolj zavzemal za načela, kot sta vladavina prava in svoboda govora, za kar je menil, da so vrednote Hongkonga, poroča britanski BBC.

Njegov odvetnik še ni javil, ali se bo Lai na obsodbo pritožil. To lahko stori v 28 dneh.

Ob izreku kazni so bili na sodišču prisotni tudi njegova žena Teresa, ki jo je spremljal nekdanji katoliški škof Hongkonga Joseph Zen, in nekdanji novinarji Apple Dailyja. Njegova otroka, ki živita v tujini, sta obsodbo v izjavi obsodila in opozorila na vse slabše zdravje očeta.

Teresa Lai in nekdanji katoliški škof Hongkonga Joseph Zen Foto: Reuters Obsodbe se vrstijo tudi iz vrst organizacij za človekove pravice. Human Rights Watch poudarja, da gre za veliko krivico in "dejansko dosmrtno kazen". Amnesty International je sporočil, da gre za "še en mejnik v preobrazbi Hongkonga iz mesta, ki mu vlada pravo, v takšno, ki mu vlada strah".

Vodja Hongkonga John Lee je medtem obsodbo Laia pozdravil, češ da so njegovi zločini "gnusni in izjemno zli", še poroča AFP.