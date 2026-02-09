Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
R. K., STA

Ponedeljek,
9. 2. 2026,
8.56

Osveženo pred

12 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01

Natisni članek

Natisni članek
zapor Jimmy Lai Hongkong

Ponedeljek, 9. 2. 2026, 8.56

12 minut

Hongkonški prodemokratični medijski magnat Jimmy Lai obsojen na 20 let zapora

Avtorji:
R. K., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01
Jimmy Lai | Jimmy Lai je za zapahi že od leta 2020 in dve leti od danes izrečene kazni se prekrivata z do zdaj dosojenimi, kar pomeni, da bo v zaporu preživel dodatnih 18 let. | Foto Guliverimage

Jimmy Lai je za zapahi že od leta 2020 in dve leti od danes izrečene kazni se prekrivata z do zdaj dosojenimi, kar pomeni, da bo v zaporu preživel dodatnih 18 let.

Foto: Guliverimage

Sodišče v Hongkongu je prodemokratičnega medijskega magnata Jimmyja Laia danes obsodilo na 20 let zapora zaradi kaznivih dejanj, povezanih s spornim zakonom o nacionalni varnosti. Organizacije za človekove pravice, ki so že ves čas kritične do procesa proti njemu, kazen vidijo kot še en znak krčenja svoboščin v Hongkongu.

Sodišče je 78-letnega Laia, lastnika zdaj že ukinjenega časnika Apple Daily, ki je tudi britanski državljan, decembra lani spoznalo za krivega zarotniškega sodelovanja s tujimi akterji in uporniških medijskih publikacij.

Prva obtožba izhaja iz leta 2020 sprejetega zakona o nacionalni varnosti, s katerim so se oblasti odzvale na večmesečne prodemokratične demonstracije. Ena vodilnih osebnosti teh protestov je bil prav Lai.

Kazen, ki jo je danes Laiu izreklo sodišče, je do zdaj najstrožja za kršitve določb omenjenega zakona, ki je po navedbah oblasti nujen za ohranjanje stabilnosti v mestu, po mnenju kritikov pa je namenjen zatiranju nasprotnikov.

Za zapahi že od leta 2020

Lai je sicer za zapahi že od leta 2020 in dve leti od danes izrečene kazni se prekrivata z do zdaj dosojenimi, kar pomeni, da bo v zaporu preživel dodatnih 18 let, so po poročanju francoske tiskovne agencije AFP pojasnili sodniki.

V prodemokratičnem gibanju v Hongkongu Laia vidijo kot junaka, Peking pa kot izdajalca. Obtožbe je vseskozi zanikal, češ da se je zgolj zavzemal za načela, kot sta vladavina prava in svoboda govora, za kar je menil, da so vrednote Hongkonga, poroča britanski BBC.

Njegov odvetnik še ni javil, ali se bo Lai na obsodbo pritožil. To lahko stori v 28 dneh.

Ob izreku kazni so bili na sodišču prisotni tudi njegova žena Teresa, ki jo je spremljal nekdanji katoliški škof Hongkonga Joseph Zen, in nekdanji novinarji Apple Dailyja. Njegova otroka, ki živita v tujini, sta obsodbo v izjavi obsodila in opozorila na vse slabše zdravje očeta.

Teresa Lai in nekdanji katoliški škof Hongkonga Joseph Zen | Foto: Reuters Teresa Lai in nekdanji katoliški škof Hongkonga Joseph Zen Foto: Reuters Obsodbe se vrstijo tudi iz vrst organizacij za človekove pravice. Human Rights Watch poudarja, da gre za veliko krivico in "dejansko dosmrtno kazen". Amnesty International je sporočil, da gre za "še en mejnik v preobrazbi Hongkonga iz mesta, ki mu vlada pravo, v takšno, ki mu vlada strah".

Vodja Hongkonga John Lee je medtem obsodbo Laia pozdravil, češ da so njegovi zločini "gnusni in izjemno zli", še poroča AFP.

zapor Jimmy Lai Hongkong
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.