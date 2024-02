Helikopter ruskega obrambnega ministrstva strmoglavil v največje evropsko jezero #vŽivo

Dnevni pregled najpomembnejših dogodkov:



14.56 V ruskem napadu na Herson štirje mrtvi

11.42 V Ukrajino dostavljen F-16 z raketami dosega tristo do petsto kilometrov

8.37 V največje evropsko jezero strmoglavil helikopter ruskega obrambnega ministrstva

6.16 Pogajalci ameriškega senata dosegli dogovor za dodatno pomoč Ukrajini

V ruskem obstreljevanju mesta Herson na jugu Ukrajine so bili danes ubiti štirje ljudje, eden je ranjen, so sporočile ukrajinske lokalne oblasti. Do napada je prišlo po sobotnem napadu na Lisičansk, ki so ga ruske oblasti pripisale ukrajinski vojski. Kremelj je obsodil napad, ki naj bi zahteval 28 življenj, med njimi tudi ministra proruske vlade.

Do današnjega napada na Herson je prišlo dva dni po napadu na pekarno v Lisičansku na vzhodu Ukrajine, ki ga je zasedla Rusija. V napadu je po podatkih ruskih oblasti umrlo najmanj 28 ljudi, med njimi tudi otrok, Moskva pa je napad pripisala ukrajinski vojski. Fotografija je starejša, nastala je lani jeseni, prikazuje pa uničeno poslopje v Hersonu. Foto: Reuters

V današnjem napadu na središče Hersona so bili ubiti trije moški, ki so bili v avtomobilu, in ženska, ki je bila v času napada na ulici, je na Telegramu sporočil vodja vojaške uprave Hersona Roman Mročko. Svojo objavo je pospremil z video posnetkom, ki prikazuje zoglenel avtomobil in nekaj metrov stran majhen krater na tleh, ki nakazuje na udarec, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

V napadu je bil ranjen še en moški, ki se trenutno zdravi v bolnišnici, je še sporočil Mročko in obsodil nov ruski napad v Hersonu zaradi "ubijanja in poškodovanja civilistov".

F-16 z raketami dosega tristo do petsto kilometrov naj bi bili dostavljeni v Ukrajino, je dejal poveljnik Združenih sil Ukrajine, generalpodpolkovnik Serhij Najev.

Helikopter Mi-8 ruskega obrambnega ministrstva s tremi člani posadke je strmoglavil v jezero v Severni Kareliji, je danes sporočilo ministrstvo in dodalo, da poteka podvodno iskanje.

"Helikopter je bil na vadbenem poletu, upravljala pa ga je izkušena posadka z več tisoč urami letenja," je ministrstvo sporočilo v aplikaciji za sporočanje Telegram.

Razbitine helikopterja, ki je v nedeljo pozno izginil z radarjev, so našli enajst kilometrov od obale Onegaškega jezera, drugega največjega jezera v Evropi, v Kareliji, na globini petdeset metrov.

Z ministrstva so sporočili, da pri iskanju sodelujejo potapljači in podvodno vozilo na daljinsko vodenje. Informacij o statusu članov posadke niso izdali.

Regija Karelija je razdeljena na dva dela: finsko regijo Karelijo in rusko republiko Karelijo v severozahodnem delu Rusije, med Belim in Baltskim morjem, kamor je strmoglavil helikopter.

Pogajalci ameriškega zveznega senata so v nedeljo dosegli dogovor o predlogu nekaj več kot 118 milijard dolarjev vrednega zakona, ki bi zagotovil pomoč Ukrajini, Izraelu in med drugim tudi Tajvanu. Predsednik ZDA Joe Biden je dogovor že pozdravil, vendar pa podpora v predstavniškem domu kongresa po poročanju ameriških medijev ni zagotovljena.

Predlog so pripravili republikanski senator James Lankford, demokrat Chrish Murphy in neodvisna senatorka Kyrsten Sinema, objavila pa ga je predsednica senatnega odbora za razdeljevanje proračunskih sredstev, demokratka Patty Murray.

Gre za predlog zakona o dodatni proračunski porabi, za katerega je predsednik Biden v delu, ki zadeva 60 milijard dolarjev pomoči Ukrajini, zaprosil že pred štirimi meseci.

Republikanci so potrditev pogojevali z zaostritvijo zakonodaje glede migracij oziroma varnosti na južni meji, v kar je Biden skupaj z demokrati privolil.

Senat naj bi predlog potrdil že v prihodnjem tednu, vendar pa republikanska večina v predstavniškem domu še ni prepričana.

Bivši predsednik ZDA Donald Trump namreč republikance poziva, naj kompromisa ne sprejmejo, ker noče, da ZDA še naprej podpirajo Ukrajino, neurejen položaj na meji pa mu ustreza za pridobivanje podpore volivcev pred letošnjimi predsedniškimi volitvami.

Predsednik predstavniškega doma Mike Johnson je v nedeljo na televiziji NBC krivdo za zastoj valil na Bidna in demokrate, čeprav tudi nekateri republikanci v predstavniškem domu zatrjujejo, da je predlog največ, kar lahko dobijo, in je dober. Vendar pa je od Johnsona, ki je priznal, da o tem redno govori s Trumpom, odvisno, ali bodo o predlogu v predstavniškem domu sploh glasovali.

Poleg 60 milijard dolarjev za Ukrajino je v predlogu 14 milijard za Izrael in deset milijard za humanitarne potrebe v Gazi, na Zahodnem bregu, v Ukrajini in drugje po svetu. Nekaj več kot štiri milijarde dolarjev pa je predvidenih za Tajvan oziroma za "podporo partnerjem v Indo-pacifiški regiji", poroča ameriška televizija ABC.

Glede meje dogovor med drugim predvideva, da jo mora vlada zapreti, če v tednu dni naštejejo povprečno štiri tisoč nezakonitih prestopov meje na dan. Biden se s tem strinja. Predlog prav tako uvaja strožje ukrepe proti migrantom, ki želijo zavetišče v ZDA. Pospešili bi se postopki za izgon iz ZDA, mejna služba pa bi dobila več denarja za učinkovitejše delo.