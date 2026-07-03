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Avtor:
Sa. B.

Petek,
3. 7. 2026,
7.15

Osveženo pred

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Natisni članek

Natisni članek
Iran ZDA Izrael vojna Bližnji vzhod Donald Trump

Petek, 3. 7. 2026, 7.15

9 minut

Bližnji vzhod

Hamenejevo telo prispelo v Teheran, pogreb bo trajal več dni #video #vŽivo

Avtor:
Sa. B.

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Telo ubitega iranskega vrhovnega voditelja Alija Hameneja so sinoči pripeljali na spominsko slovesnost v Teheran, je sporočila iranska državna tiskovna agencija IRNA. Hamenej je bil ubit v skupnem ameriško-izraelskem napadu na Iran 28. februarja.

Spominske slovesnosti v iranski prestolnici se je udeležilo na tisoče družinskih članov ubitih v napadu, ki so se v namen žalovanja zbrali v bližini kraja, kjer je umrl Hamenej.

Od Teherana do Mašhada

V skladu z objavljenim razporedom bo celotna pogrebna slovesnost trajala več dni. Danes bo potekala uradna slovesnost, ki se je bodo udeležili voditelji držav, visoki predstavniki oblasti in verski voditelji. Poslovilne slovesnosti se bodo v Teheranu nadaljevale 4. in 5. julija, medtem ko je glavni sprevod v prestolnici predviden 6. julija.

Dan kasneje, 7. julija, se bodo slovesnosti nadaljevale v mestu Kom, 8. julija pa v iranskih mestih Bagdad, Nadžaf in Karbala. V tem času bodo posmrtne ostanke pričakali verski in politični predstavniki, nato pa jih bodo prepeljali do glavnih šiitskih svetišč. Končna pogrebna slovesnost in pokop sta načrtovana za 9. julij v svetišču v mestu Mašhad na severovzhodu države, ki velja za enega najsvetejših šiitskih krajev.

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Pred pogrebom se je v javnosti po dolgem času pojavil vplivni iranski general Ahmad Vahidi, ki vodi iransko paravojaško Revolucionarno gardo. Najprej je bil prisoten na sestanku za organizacijo pogreba, nato pa še ob krsti pokojnega Hameneja.

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