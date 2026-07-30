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Avtorji:
Na. R., STA

Četrtek,
30. 7. 2026,
19.04

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Natisni članek
Grčija Kreta gasilci požar evakuacija

Četrtek, 30. 7. 2026, 19.04

1 ura, 18 minut

Grški gasilci se še naprej borijo s požarom na Kreti

Avtorji:
Na. R., STA

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Grčija, Kreta, požar, turisti, evakuacija | Na egejskih otokih Andros, Kalimnos in Paros so danes prav tako izbruhnili manjši požari, gasilci so že na terenu. | Foto Reuters

Na egejskih otokih Andros, Kalimnos in Paros so danes prav tako izbruhnili manjši požari, gasilci so že na terenu.

Foto: Reuters

Več sto gasilcev se na jugu grškega otoka Kreta bori z gozdnim požarom, zaradi katerega so do danes evakuirali že 8000 ljudi. Čeprav se razmere na Kreti nekoliko izboljšujejo, je premier Kiriakos Micotakis danes posvaril, da prihajajo "težavni dnevi" in državljane pozval, naj bodo previdni.

Zaradi požara blizu letovišča Agia Gallini na Kreti so evakuirali več tisoč ljudi, potem ko se je ogenj v sredo zvečer približal eni od turističnih vasi na manj kot kilometer, nato pa nenadoma spremenil smer.

Lokalne oblasti v kraju Rethimno na jugu Krete so danes sporočile, da se nekateri izmed več tisoč evakuiranih že vračajo na svoje domove ali v počitniške nastanitve, ki so jih znova odprli, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Grčija, Kreta, požar, turisti, evakuacija | Foto: Reuters Foto: Reuters

Zamejitev ognja otežuje močan veter

Domnevajo, da je požar uničil več hiš in kmetijskih objektov, število žrtev in obseg škode pa še nista znana, saj se gasilci še vedno borijo s ognjem in ga skušajo zamejiti. Tako gašenje kot evakuacije je v sredo in danes oteževal močan veter.

V bližini vasi Asomatos in Preveli, približno 60 kilometrov od prizorišča prvega požara, je danes popoldan izbruhnil še en požar, so sporočili gasilci. Oblasti so odredile preventivno evakuacijo - zaradi močnega dima je obalna straža rešila približno 50 ljudi z dela obale, poroča grška radiotelevizija ERT.

Življenje izgubili trije gasilci

Požar na Kreti je v sredo terjal življenja dveh gasilcev, zaradi požara na Peloponezu pa je isti dan umrl še en gasilec.

Grški premier Kiriakos Micotakis se je danes poklonil trojici umrlih in dejal, da Grčijo čakajo težavni dnevi.

"Avgust je tradicionalno težaven mesec. Vse sodržavljane resnično pozivam, naj ravnajo previdno. Veliko požarov namreč izbruhne zaradi hude malomarnosti," je dodal. Grčija se skoraj vsako poletje sooča z uničujočimi gozdnimi požari.

Grčija, Kreta, požar, turisti, evakuacija | Foto: Reuters Foto: Reuters Grško ministrstvo za podnebno krizo in civilno zaščito je ob tem za danes za več območij po državi razglasilo visoko stopnjo požarne pripravljenosti, med drugim za Kreto, širše območje Aten, vzhodni Peloponez in večino Egejskih otokov. Vremenoslovci napovedujejo, da se vremenske razmere ne bodo umirile vse do petka zvečer.

Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je Grčiji medtem izrazila sožalje zaradi izgube treh gasilcev in državi zagotovila, da "ji Evropa stoji ob strani". "EU pripravlja dodatno podporo, tako kot je Grčija stala ob strani Franciji in Španiji, ko sta to najbolj potrebovali," je v grščini zapisala na omrežju X.

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