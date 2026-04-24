Grozljivo odkritje sredi Zagreba

V gozdu v zagrebškem predmestju Gornja Dubrava so odkrili množični grobišči, v katerih so ostanki najmanj 23 ljudi, je danes sporočilo hrvaško ministrstvo za veterane. Po razpoložljivih podatkih gre za žrtve povojnih pobojev v letih 1945 in 1946, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina.

Novi grobišči so našli ob nadaljevanju terenskih raziskav na območju Zagreba po nedavnem odkritju ostankov treh žrtev v zagrebški soseski Čučerje.

Do zdaj odkrili najmanj 23 žrtev

Eno od novoodkritih grobišč je veliko 4 krat 4,5 metra, v njem pa so posmrtni ostanki najmanj 13 oseb. V drugem, velikem 5,8 krat 2 metra, pa so ostanki najmanj desetih žrtev.

Lokacijo sta obiskala podpredsednik hrvaške vlade in minister za veterane Tomo Medved ter direktorica urada za pogrešane osebe in žrtve vojne Ana Filko. Minister je dejal, da kaže, da so bile žrtve ubite na okruten način. Pojasnil je, da so jih zvezali z žico, nato pa vse skupaj pobili in brez oblačil vrgli v skupen grob.

Cilj hrvaške vlade je najti vsa množična grobišča

Po besedah ministra gre za dve od 44 najdišč, ki so jih preiskali v širši okolici Zagreba. Na območju so do zdaj izkopali posmrtne ostanke 437 žrtev iz druge svetovne vojne in obdobja po njej.

Ob tem je Medved ponovil, da je hrvaška vlada odločena najti vsa množična grobišča iz druge svetovne vojne in obdobja po njej ter vse tiste, ki so izginili med hrvaško domovinsko vojno. Dodal je, da noben zločin in nobena žrtev ne bosta pozabljena, še poroča Hina.