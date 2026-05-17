Grozljivka v Dalmaciji: 50-letnik umoril najstnika, ki mu je prinesel pico #video

V kraju Drniš v Dalmaciji na Hrvaškem je 50-letni moški v soboto v poznih večernih urah s strelnim orožjem z balkona domače hiše večkrat ustrelil in ubil 19-letnega dostavljavca hrane. Storilec je v preteklosti že prestajal 12-letno zaporno kazen zaradi umora mlajše ženske, pred tremi leti pa so ga obravnavali tudi zaradi nezakonitega posedovanja orožja in eksploziva. 50-letni Kristijan Aleksić je po streljanju na najstnika pobegnil, hrvaška policija ga še vedno išče.

19-letni dostavljavec hrane je 50-letniku, ki je nanj nato večkrat streljal in mu zadal usodne rane, pico pripeljal v soboto ob 23.05. To je storil po prošnji sodelavca, ki ga je bilo strah storilca.

Umoril je tudi mlajšo žensko, kazen je že odslužil

Tega so hrvaški mediji že identificirali kot Kristjana Aleksića. Gre za starega znanca hrvaških organov pregona, ki je bil sredi 90. let prejšnjega stoletja obsojena na dvanajstletno zaporno kazen in psihiatrično zdravljenje zaradi umora mlajše ženske.

Aleksić je po tem, ko je ubil najstnika, pobegnil neznamo kam. Večje število policistov ga je iskalo vso noč, intenzivno iskanje se nadaljuje danes. Pri iskanju storilca policistom pomaga tudi helikopter.

Tempirana bomba

Po prihodu iz zapora naj bi še naprej povzročal težave, med krajani Drniša je veljal za tako imenovano tempirano bombo. Leta 2023 ga je hrvaško pravosodje obravnavalo tudi zaradi nezakonitega posedovanja orožja in eksploziva.

19-letni dostavljavec hrane je 50-letniku, ki je nanj nato večkrat streljal in mu zadal usodne rane, pico pripeljal v soboto ob 23.05. To je storil po prošnji sodelavca, ki ga je bilo strah storilca.